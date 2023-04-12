В РЭО рассказали о правилах уборки территории

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Ветки, срубленные деревья, шины и строительные отходы не должны быть помещены в контейнеры для твердых коммунальных отходов (ТКО), - пишет gorod55.ru.
В период субботников их организаторы должны обеспечить вывоз отходов, а управляющие компании должны вывозить срубленные деревья, ветки, листва, автошины и строительный мусор. Растительные отходы должны быть вывезены как можно скорее, так как они быстро заполняют контейнеры и являются легковоспламеняемыми, что увеличивает риск возникновения пожаров на контейнерных площадках.
“Вывозить отходы от субботников муниципалитет может как самостоятельно, так и силами регионального оператора только при заключении соответствующего договора”, — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
В случае возникновения проблем можно обратиться в сервис «РЭО Радар», который принимает жалобы и сообщения по различным категориям, связанным с отходами. После получения сообщения РЭО берет вопрос в работу.