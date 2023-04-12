В РЭО рассказали о правилах уборки территории

В период субботников их организаторы должны обеспечить вывоз отходов, а управляющие компании должны вывозить срубленные деревья, ветки, листва, автошины и строительный мусор. Растительные отходы должны быть вывезены как можно скорее, так как они быстро заполняют контейнеры и являются легковоспламеняемыми, что увеличивает риск возникновения пожаров на контейнерных площадках.