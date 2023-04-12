Posted Сегодня, 08:34
Published Сегодня, 08:34
Modified Сегодня, 08:36
Updated Сегодня, 08:36
По информации 1Rnd, в работе по сбору информации о магазинах задействовали личный состав полка ППС. Издание пишет, что данные собирают также о ларьках, где могут торговать контрафактной продукцией. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Напомним, что более 20 человек, в том числе полицейских, заподозрили в создании преступного сообщества и получении взяток. В рамках этих дел провели более 80 обысков и изъяли деньги, а также документы.
Следствие уверено, что фигуранты обложили данью магазины и получали с них ежемесячно деньги. Общая сумма взяток могла составить 25 миллионов рублей.