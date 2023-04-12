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В Ростове-на-Дону соберут данные о ларьках, которые платили полицейским

12 апреля 2023, 08:34
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону соберут данные о ларьках, которые платили полицейским
В Ростове-на-Дону начался сбор информации о торговых точек, владельцам которых приходилось платить полицейским, сообщают СМИ.

По информации 1Rnd, в работе по сбору информации о магазинах задействовали личный состав полка ППС. Издание пишет, что данные собирают также о ларьках, где могут торговать контрафактной продукцией. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется. 

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Напомним, что более 20 человек, в том числе полицейских, заподозрили в создании преступного сообщества и получении взяток. В рамках этих дел провели более 80 обысков и изъяли деньги, а также документы.

Следствие уверено, что фигуранты обложили данью магазины и получали с них ежемесячно деньги. Общая сумма взяток могла составить 25 миллионов рублей.

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