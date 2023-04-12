В Ростове-на-Дону военные восстановят разбитую большегрузами дорогу

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Речь идет об улице Нозадзе, где по информации 161.ру, продолжают ездить грузовики военных подрядчиков. Издание пишет, что из-за этой ситуации капитальный ремонт пока делать не будут.
«Сейчас планируется провести локальный ремонт поврежденных участков, начать планируется на следующей неделе. Капремонт пока делать не имеет смысла, так как грузовики могут снова повредить проезжую часть», — сказано в сообщении.
Издание пишет, что главные работы в хуторе Дугино и на водоводе завершены, но трубы еще обсыпают щебнем и землей. В апреле на ямах должны появиться асфальтовые заплатки, а после майских праздников начнется масштабный ремонт.
Ранее дорожники ответили на обвинения властей в транспортном коллапсе на М-4 «Дон».