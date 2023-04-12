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В Ростове-на-Дону военные восстановят разбитую большегрузами дорогу

12 апреля 2023, 13:53
Фото: Яндекс.Карты
В Ростове-на-Дону военные восстановят разбитую большегрузами дорогу
В Ростове-на-Дону проведут ремонт дороги, которая получила повреждения из-за большегрузной техники, пишут СМИ.

Речь идет об улице Нозадзе, где по информации 161.ру, продолжают ездить грузовики военных подрядчиков. Издание пишет, что из-за этой ситуации капитальный ремонт пока делать не будут.

«Сейчас планируется провести локальный ремонт поврежденных участков, начать планируется на следующей неделе. Капремонт пока делать не имеет смысла, так как грузовики могут снова повредить проезжую часть», — сказано в сообщении.

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Издание пишет, что главные работы в хуторе Дугино и на водоводе завершены, но трубы еще обсыпают щебнем и землей. В апреле на ямах должны появиться асфальтовые заплатки, а после майских праздников начнется масштабный ремонт.

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