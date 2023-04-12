Posted Сегодня, 15:39
Published Сегодня, 15:39
Modified Сегодня, 15:41
Updated Сегодня, 15:41
Администрация Ростова сообщила, что 17 апреля в городе отключат отопление, системы теплоснабжения будут переведены на летний режим работы. Соответствующее постановление уже подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко. Контроль за его выполнением он возложил на районные администрации Ростова.
По закону, отопление в многоквартирных домах и социальных объектах отключат после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней превышает отметку в +8 градусов. Согласно последнему прогнозу синоптиков, в Ростове в ближайшие дни столбики термометров не будут опускаться ниже отметки в +13 градусов.
В правительстве Ростовской области сообщили об усилении мер безопасности в преддверии Пасхи. Это решение уже согласовали с епархией и муниципальными властями.
По оценкам чиновников, праздничные мероприятия в приходах Ростовской области посетят порядка ста тысяч человек. Все храмы возьмут под охрану полицейские и представители общественных формирований.
За правопорядком в период празднования Пасхи будут следить в круглосуточном режиме. В случае опасности правоохранители примут меры экстренного реагирования.
СМИ сообщили об этапировании ростовских полицейских в Москву. Правоохранители проходят подозреваемыми по громкому уголовному делу о коррупции.
В настоящий момент фигурантами дела являются более 30 полицейских. Московские силовики провели в Ростове уже 85 обысков.
По предварительным данным, подозреваемые с 2015 года получали ежемесячную плату от ростовских магазинов за сокрытие фактов нарушений. Общая сумма взяток превышает 25 миллионов рублей.