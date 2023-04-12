По закону, отопление в многоквартирных домах и социальных объектах отключат после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней превышает отметку в +8 градусов. Согласно последнему прогнозу синоптиков, в Ростове в ближайшие дни столбики термометров не будут опускаться ниже отметки в +13 градусов.