rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:39

Published Сегодня, 15:39

Modified Сегодня, 15:41

Updated Сегодня, 15:41

Изображение материала

В Ростовской области избавляются от коррупционеров, готовятся к Пасхе и ждут лето

12 апреля 2023, 15:39
Фото: Exey Panteleev/CC BY 2.0/flickr.com
В Ростовской области избавляются от коррупционеров, готовятся к Пасхе и ждут лето
В Ростове власти заявили о скором завершении отопительного сезона, тем временем в регионе продолжается подготовка к Пасхе, а подозреваемых в коррупции ростовских полицейских, предположительно, этапировали в Москву.

Без тепла

Администрация Ростова сообщила, что 17 апреля в городе отключат отопление, системы теплоснабжения будут переведены на летний режим работы. Соответствующее постановление уже подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко. Контроль за его выполнением он возложил на районные администрации Ростова.

По закону, отопление в многоквартирных домах и социальных объектах отключат после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней превышает отметку в +8 градусов. Согласно последнему прогнозу синоптиков, в Ростове в ближайшие дни столбики термометров не будут опускаться ниже отметки в +13 градусов.

«Приходят огромные счета»: ростовчане высказались об отключении отопления
Узнать подробнее

Безопасная Пасха

В правительстве Ростовской области сообщили об усилении мер безопасности в преддверии Пасхи. Это решение уже согласовали с епархией и муниципальными властями.

По оценкам чиновников, праздничные мероприятия в приходах Ростовской области посетят порядка ста тысяч человек. Все храмы возьмут под охрану полицейские и представители общественных формирований.

За правопорядком в период празднования Пасхи будут следить в круглосуточном режиме. В случае опасности правоохранители примут меры экстренного реагирования.

В правительстве Ростовской области сообщили об усилении мер безопасности в преддверии Пасхи. В правительстве Ростовской области сообщили об усилении мер безопасности в преддверии Пасхи.
В правительстве Ростовской области сообщили об усилении мер безопасности в преддверии Пасхи.
Фото: donland.ru
Меры безопасности усилят в Ростовской области перед Пасхой
Узнать подробнее

Дорога в столицу

СМИ сообщили об этапировании ростовских полицейских в Москву. Правоохранители проходят подозреваемыми по громкому уголовному делу о коррупции.

В настоящий момент фигурантами дела являются более 30 полицейских. Московские силовики провели в Ростове уже 85 обысков.

По предварительным данным, подозреваемые с 2015 года получали ежемесячную плату от ростовских магазинов за сокрытие фактов нарушений. Общая сумма взяток превышает 25 миллионов рублей.

СМИ сообщили об этапировании ростовских полицейских в Москву. СМИ сообщили об этапировании ростовских полицейских в Москву.
СМИ сообщили об этапировании ростовских полицейских в Москву.
Фото: 1MI
Читайте также:
«Приходят огромные счета»: ростовчане высказались об отключении отопленияМеры безопасности усилят в Ростовской области перед ПасхойВ Ростове-на-Дону соберут данные о ларьках, которые платили полицейским
#Виктория Прутковская#Отопление в Ростове#Администрация Ростова#Погода в Ростове#Обыски и аресты в полиции в Ростове в апреле 2023#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Пасха в Ростовской области#Безопасность в Ростовской области#Дело полицейских в Ростове#Арест полицейских в Ростове
Подпишитесь
Дорожники ответили на обвинения властей в транспортном коллапсе на М-4 «Дон»
Сегодня, 06:31
Власти Ростовской области утвердили создание собственной судоходной компании
Сегодня, 06:23
Стало известно, как полицейские могли брать взятки от бизнесменов в Ростове-на-Дону
Сегодня, 05:49
Жители в Таганроге заявили об усыпанной змеями набережной в апреле
Сегодня, 04:46
ГК «Альянс» открывает продажи готовых квартир за 7,5 млн рублей в ЖК бизнес-класса
Сегодня, 12:22
«Новые люди» пойдут на выборы в ростовское Заксобрание
Вчера, 07:36