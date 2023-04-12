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В Таганроге объявили конкурс для назначения нового главы администрации города

12 апреля 2023, 11:39
Фото: vk.com/taganrogofficial
В Таганроге объявили конкурс для назначения нового главы администрации города
В Таганроге пройдет конкурс для выбора нового главы городской администрации, об этом сообщили на портале мэрии.

Во вторник, 11 апреля, депутаты Гордумы Таганрога определили, когда пройдет конкурс на замещение должности главы городской администрации.

По информации пресс-службы, конкурс пройдет 3 мая, а прием документов от кандидатов на пост будут осуществлять в течение пяти дней: 14 апреля с 10.00 до 15.00 мск, с 17 по 20 апреля с 10.00 до 17.00 мск. Документы будут принимать по улице Петровской, 73 в кабинете №302.

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В состав комиссии конкурса войдут 10 человек, уже известно, что Гордума проголосовала за кандидатуры директоров АО «ТАГМЕТ» и ООО «Полимерпром», городского музея-заповедника, председателя комитета Заксобрания РО по законодательству, госстроительству, местному самоуправлению и правопорядку, а также начальника отдела кадров Гордумы.

Первое заседание пройдет 27 апреля.

Напомним, в начале месяца глава администрации Таганрога Михаил Солоницин ушел в отставку, теперь его наиболее вероятным преемником называют действующего министра образования Ростовской области Андрея Фатеева.

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