Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Во вторник, 11 апреля, депутаты Гордумы Таганрога определили, когда пройдет конкурс на замещение должности главы городской администрации.
По информации пресс-службы, конкурс пройдет 3 мая, а прием документов от кандидатов на пост будут осуществлять в течение пяти дней: 14 апреля с 10.00 до 15.00 мск, с 17 по 20 апреля с 10.00 до 17.00 мск. Документы будут принимать по улице Петровской, 73 в кабинете №302.
В состав комиссии конкурса войдут 10 человек, уже известно, что Гордума проголосовала за кандидатуры директоров АО «ТАГМЕТ» и ООО «Полимерпром», городского музея-заповедника, председателя комитета Заксобрания РО по законодательству, госстроительству, местному самоуправлению и правопорядку, а также начальника отдела кадров Гордумы.
Первое заседание пройдет 27 апреля.
Напомним, в начале месяца глава администрации Таганрога Михаил Солоницин ушел в отставку, теперь его наиболее вероятным преемником называют действующего министра образования Ростовской области Андрея Фатеева.