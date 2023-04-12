По информации пресс-службы, конкурс пройдет 3 мая, а прием документов от кандидатов на пост будут осуществлять в течение пяти дней: 14 апреля с 10.00 до 15.00 мск, с 17 по 20 апреля с 10.00 до 17.00 мск. Документы будут принимать по улице Петровской, 73 в кабинете №302.