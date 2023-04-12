Владимир Окунев становится героем дорожных скандалов в Ростовской области

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:34
Updated Сегодня, 14:34
Каждое лето Ростовская область сталкивается с колоссальными очередями в сторону черноморских курортов и обратно. Однако в этом году регион сумел побить собственный рекорд. Затор длиной в 100 километров образовался на ростовских дорогах уже в конце марта. Причиной коллапса объявили дорожные работы, снегопад и плохую уборку на дорогах. Об этом информируют «Новые Известия».
Тем не менее скандалы случались в дорожной сфере Ростовского региона и раньше. Причем нередко в центре внимания оказывался министр транспорта и замгубернатора Ростовской области Владимир Окунев, который курирует вопросы развития дорожно-транспортной и строительной отраслей.
В 2020 году в эпицентр скандала попала компания «Т-Транс» — основной подрядчик областного Министерства транспорта. Возникшая в декабре 2020 года организация получила контрактов на 29 миллиардов рублей. Ситуация привлекла внимание силовых ведомств. Поначалу ФАС заподозрила пять компаний («Т-Транс», «Ростовское ДСУ», «Дорспецстрой», «РостовАвтоДорСтрой», «Таганрогское ДСУ») в картельном сговоре на торгах. Позже в их офисах и Министерстве транспорта полицией были проведены обыски.
В 2021 году в регионе не смогли освоить 390 миллионов рублей, выделенных на ремонт дорог в муниципалитетах, а также нанесение разметки. Вину за это вице-губернатор возложил на муниципалитеты, которые не успели вовремя оформить документы.
В 2022 году ФАС в суде сумела доказать сговор властей и подрядчика при реконструкции моста на улице Малиновского. Победитель закупки — «Ростовавтомост» — получил 2,25 миллиарда рублей.
В марте 2023 года ФАС выявила новый сговор уже при распределении 24 миллиардов. В деле опять фигурируют знакомые названия компаний: «РостовАвтоДорСтрой», «Ростовское ДСУ», «Таганрогское ДСУ», «ВолгоградАвтоДорСтрой», «Тацинское ДСУ» и «Т-Транс». По данным ведомства, уловка привела к ограничению конкуренции в 121 аукционе по отбору подрядчика для строительства, ремонта и содержания дорог в трех регионах: Ростовской области, Волгоградской области и Республике Адыгее.
Результатом рассмотрения мартовского коллапса со стороны ростовских чиновников стало перекладывание ответственности на госкомпанию «Автодор». Владимир Окунев заявил, что трасса на территории вверенного ему региона содержится хуже, чем в соседних субъектах.