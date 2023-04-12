Владимир Окунев становится героем дорожных скандалов в Ростовской области

Каждое лето Ростовская область сталкивается с колоссальными очередями в сторону черноморских курортов и обратно. Однако в этом году регион сумел побить собственный рекорд. Затор длиной в 100 километров образовался на ростовских дорогах уже в конце марта. Причиной коллапса объявили дорожные работы, снегопад и плохую уборку на дорогах. Об этом информируют «Новые Известия».