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Власти просят работодателей перевести сотрудников на удаленку из-за ливня в Ростове

12 апреля 2023, 17:57
Фото: 1MI
Власти Ростова просят работодателей отправить сотрудников на удаленку из-за непогоды
Власти Ростова просят работодателей отправить сотрудников на удаленку или дать выходные из-за штормовой погоды, соответствующие сообщения появились в Telegram-каналах районных администраций города.

С 12 по 14 апреля в Ростове объявлено штормовое предупреждение. В городе значительно ухудшатся погодные условия. Синоптики прогнозируют ливни с грозами. Также на город обрушится град и ураганные ветер.

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На этом фоне районные администрации Ростова попросили работодателей по возможности отправить часть сотрудников на удаленку или дать им выходные дни. Также руководителям предприятий и организаций рекомендуют проверить на своей территории системы ливневых канализаций, состояние деревьев и конструкций для избежания аварийных ситуаций.

Ранее «Автодор» сообщил водителям об ухудшении видимости на М-4 «Дон» из-за ливней с градом.

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