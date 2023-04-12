Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
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С 12 по 14 апреля в Ростове объявлено штормовое предупреждение. В городе значительно ухудшатся погодные условия. Синоптики прогнозируют ливни с грозами. Также на город обрушится град и ураганные ветер.
На этом фоне районные администрации Ростова попросили работодателей по возможности отправить часть сотрудников на удаленку или дать им выходные дни. Также руководителям предприятий и организаций рекомендуют проверить на своей территории системы ливневых канализаций, состояние деревьев и конструкций для избежания аварийных ситуаций.
Ранее «Автодор» сообщил водителям об ухудшении видимости на М-4 «Дон» из-за ливней с градом.