На этом фоне районные администрации Ростова попросили работодателей по возможности отправить часть сотрудников на удаленку или дать им выходные дни. Также руководителям предприятий и организаций рекомендуют проверить на своей территории системы ливневых канализаций, состояние деревьев и конструкций для избежания аварийных ситуаций.