Утром среды, 12 апреля, стало известно, что правительство утвердило создание СПК для обеспечения водных путей транспортного сообщения жителям региона. Теперь водный транспорт будет курсировать не только в Ростовской области, но также будет отправляться в Анапу и Керчь с Ялтой.