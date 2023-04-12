Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Напомним, на днях стало известно, что власти Ростовской области вынесли на рассмотрение создание собственной судоходной компании с уставным капиталом 105 миллионов рублей. Учредителем компании СПК «Дон» станет донской Минтранс.
Утром среды, 12 апреля, стало известно, что правительство утвердило создание СПК для обеспечения водных путей транспортного сообщения жителям региона. Теперь водный транспорт будет курсировать не только в Ростовской области, но также будет отправляться в Анапу и Керчь с Ялтой.
Первые три маршрута позволят дончанам добираться из Ростова в Волгодонск, Анапу и Ялту через Азов, Ейск и Керчь.
Сейчас компания собирается приобрести четыре судна — два «Валдай 45Р» и два «Метеор 120М».