Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
Жителю Ростова-на-Дону предъявили обвинение в убийстве 17-летней девушки ночью 8 апреля 2023 года. Он в это время находился в своей квартире на бульваре Комарова, но не мог нормально отдыхать из-за шума у соседей.
Тогда 42-летний ростовчанин взял нож с молотком и отправился к 17-летней соседке, с которой у него произошел конфликт. Тогда он набросился на девушку и убил ее, после чего был задержан.
В отношении нападавшего возбудили уголовное дело, сейчас решается вопрос об аресте фигуранта. В данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.
Если вина ростовчанина будет доказана, ему грозит до 15 лет колонии. Дело на контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.
В Интернете разместили видео, на котором мужчина разговаривал на улице с 14-летней девочкой, а затем ударил ее кулаком по лицу. Потерпевшая потеряла сознание, после чего нападавший попытался ее поднять, но у него ничего не получилось и он оставил тело на земле.
После распространения ролика ситуация стала резонансной, а Telegram-каналы написали, что напавший на девушку якобы ранее избил пенсионерку в Ростове. Раньше юноша состоял в отношениях со школьницей, но пара рассталась, когда девушка ответила ему отказом, он ударил ее. Но официальных комментариев об этом не поступало, они уточняются.
Информация о случившемся дошла до председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который поручил возбудить уголовное дело и доложить обстоятельства случившегося.
В Ростове-на-Дону 3 апреля в торговом центре «Орбита» двое мужчин набросились на 14-летнего инвалида и его отца. По словам матери подростка, один держал ее супруга, а второй бил в этом время сына.
«Если бы ему не удалось вырваться и оттащить избивавшего от сына, то его бы уже не было в живых. Ребенка били по лицу, голове, после чего повалили на пол, избили и стали душить», — написала ростовчанка, добавив, что никто за них не вступился, хотя рядом находились сотрудники охраны.
Эти сообщения подхватили паблики в соцсетях и СМИ, в результате история стала резонансной, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Нападавших задержали, ими оказались местные жители в возрасте 44 и 37 лет.
Родители рассказали СМИ, что нападавшие объяснили свою агрессию неприязнью к внешнему виду особенного ребенка, они заявляли, что такие дети «должны дома сидеть» и их «вообще не должно существовать».
У пострадавшего оказался сломан зуб и травмировано лицо, также у него ухудшились проблемы со зрением.