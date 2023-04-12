«Если бы ему не удалось вырваться и оттащить избивавшего от сына, то его бы уже не было в живых. Ребенка били по лицу, голове, после чего повалили на пол, избили и стали душить», — написала ростовчанка, добавив, что никто за них не вступился, хотя рядом находились сотрудники охраны.