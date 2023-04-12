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Published Сегодня, 06:15

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Updated Сегодня, 06:17

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«Забил молотком из-за шума»: кто и за что в Ростове нападает на подростков

12 апреля 2023, 06:15
Фото: 1MI
«Забил молотком из-за шума»: как в Ростове избивают детей и инвалидов

Кто и за что нападал на подростков в Ростове в апреле

В Ростове-на-Дону за последнее время произошли сразу три резонансных происшествия, связанных с детьми. Кто на них напал и чем это завершилось, в материале RostovGazeta.

Убийство из-за шума

Жителю Ростова-на-Дону предъявили обвинение в убийстве 17-летней девушки ночью 8 апреля 2023 года. Он в это время находился в своей квартире на бульваре Комарова, но не мог нормально отдыхать из-за шума у соседей.

Тогда 42-летний ростовчанин взял нож с молотком и отправился к 17-летней соседке, с которой у него произошел конфликт. Тогда он набросился на девушку и убил ее, после чего был задержан.

В отношении нападавшего возбудили уголовное дело, сейчас решается вопрос об аресте фигуранта. В данный момент проводятся следственные действия и устанавливаются все обстоятельства.

Если вина ростовчанина будет доказана, ему грозит до 15 лет колонии. Дело на контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Если вина ростовчанина будет доказана, ему грозит до 15 лет колонии.Если вина ростовчанина будет доказана, ему грозит до 15 лет колонии.
Если вина ростовчанина будет доказана, ему грозит до 15 лет колонии.
Фото: 1MI

Избиение девочки в Азове

В Интернете разместили видео, на котором мужчина разговаривал на улице с 14-летней девочкой, а затем ударил ее кулаком по лицу. Потерпевшая потеряла сознание, после чего нападавший попытался ее поднять, но у него ничего не получилось и он оставил тело на земле.

После распространения ролика ситуация стала резонансной, а Telegram-каналы написали, что напавший на девушку якобы ранее избил пенсионерку в Ростове. Раньше юноша состоял в отношениях со школьницей, но пара рассталась, когда девушка ответила ему отказом, он ударил ее. Но официальных комментариев об этом не поступало, они уточняются.

Информация о случившемся дошла до председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который поручил возбудить уголовное дело и доложить обстоятельства случившегося. 

Фото: ТГ канал don_mash
Житель Азова до потери сознания избил 14-летнюю девушку
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Избиение ребенка-инвалида

В Ростове-на-Дону 3 апреля в торговом центре «Орбита» двое мужчин набросились на 14-летнего инвалида и его отца. По словам матери подростка, один держал ее супруга, а второй бил в этом время сына.

«Если бы ему не удалось вырваться и оттащить избивавшего от сына, то его бы уже не было в живых. Ребенка били по лицу, голове, после чего повалили на пол, избили и стали душить», — написала ростовчанка, добавив, что никто за них не вступился, хотя рядом находились сотрудники охраны.

Ребенка били по лицу, голове, после чего повалили на пол, избили и стали душить», — написала ростовчанка, добавив, что никто за них не вступился, хотя рядом находились сотрудники охраны.Ребенка били по лицу, голове, после чего повалили на пол, избили и стали душить», — написала ростовчанка, добавив, что никто за них не вступился, хотя рядом находились сотрудники охраны.
Ребенка били по лицу, голове, после чего повалили на пол, избили и стали душить», — написала ростовчанка, добавив, что никто за них не вступился, хотя рядом находились сотрудники охраны.
Фото: Ирина Захарова / 1Rnd

Эти сообщения подхватили паблики в соцсетях и СМИ, в результате история стала резонансной, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело. Нападавших задержали, ими оказались местные жители в возрасте 44 и 37 лет.

Родители рассказали СМИ, что нападавшие объяснили свою агрессию неприязнью к внешнему виду особенного ребенка, они заявляли, что такие дети «должны дома сидеть» и их «вообще не должно существовать».

У пострадавшего оказался сломан зуб и травмировано лицо, также у него ухудшились проблемы со зрением.

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