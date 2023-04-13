Актер сериала «Дрейк и Джош» Дрейк Белл пропал в США

Дрейк Белл дебютировал на американском телевидении в возрасте пяти лет и стал популярным благодаря своим ролям в проектах телеканала Nickelodeon. Ранее, в январе 2023 года, в горном районе штата Калифорния также пропал актер Джулиан Сэндс, но спасательная операция была приостановлена из-за плохой погоды и угрозы схода лавин, и его так и не удалось найти.