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Published Сегодня, 18:19

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Updated Сегодня, 18:21

Актер сериала «Дрейк и Джош» Дрейк Белл пропал в США

13 апреля 2023, 18:19
По информации издания The Sun, 36-летний актер Дрейк Белл, известный по роли в комедийном сериале «Дрейк и Джош», пропал без вести в США.

Полиция считает, что ему может угрожать опасность, однако причина такого мнения не уточняется. Последний раз Белла видели за рулем серого BMW вечером 12 апреля в Дейтона-Бич во Флориде, пишет iz.ru.

Дрейк Белл дебютировал на американском телевидении в возрасте пяти лет и стал популярным благодаря своим ролям в проектах телеканала Nickelodeon. Ранее, в январе 2023 года, в горном районе штата Калифорния также пропал актер Джулиан Сэндс, но спасательная операция была приостановлена из-за плохой погоды и угрозы схода лавин, и его так и не удалось найти.

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