Актер сериала «Дрейк и Джош» Дрейк Белл пропал в США

Posted Сегодня, 18:19
Published Сегодня, 18:19
Modified Сегодня, 18:21
Updated Сегодня, 18:21
Полиция считает, что ему может угрожать опасность, однако причина такого мнения не уточняется. Последний раз Белла видели за рулем серого BMW вечером 12 апреля в Дейтона-Бич во Флориде, пишет iz.ru.
Дрейк Белл дебютировал на американском телевидении в возрасте пяти лет и стал популярным благодаря своим ролям в проектах телеканала Nickelodeon. Ранее, в январе 2023 года, в горном районе штата Калифорния также пропал актер Джулиан Сэндс, но спасательная операция была приостановлена из-за плохой погоды и угрозы схода лавин, и его так и не удалось найти.