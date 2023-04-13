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«Беспредел творится»: ростовчане высказались о драке школьников

13 апреля 2023, 06:36
Фото: 1MI

Школьника жестоко избили в драке на улице в Ростове-на-Дону днем 12 апреля

В Ростове-на-Дону школьники устроили драку на улице в среду, 12 апреля, сообщили очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел возле дороги, когда один из участников драки избивал другого кулаками и ногами, тогда как толпа друзей стояла рядом и смотрела на происходящее. Проходившая мимо женщина смогла разогнать подростков.

«Только прохожая женщина разогнала эту шайку и не допустила смертоубийства», — написал автор.

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У пользователей в комментариях разделились мнения на этот счет, так как одни назвали происходящее ужасным, а другие заявили, что подростки иногда устраивают драки.

«Я не понимаю, неужели снимать видео это лучше, чем помочь человеку пойти, тем более ребенку», — обратились ростовчане к автору.

«Беспредел творится», — пишут местные жители.

Ранее неизвестные устроили стрельбу и резню у кадетской школы в Ростове.

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