Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Инцидент произошел возле дороги, когда один из участников драки избивал другого кулаками и ногами, тогда как толпа друзей стояла рядом и смотрела на происходящее. Проходившая мимо женщина смогла разогнать подростков.
«Только прохожая женщина разогнала эту шайку и не допустила смертоубийства», — написал автор.
У пользователей в комментариях разделились мнения на этот счет, так как одни назвали происходящее ужасным, а другие заявили, что подростки иногда устраивают драки.
«Я не понимаю, неужели снимать видео это лучше, чем помочь человеку пойти, тем более ребенку», — обратились ростовчане к автору.
«Беспредел творится», — пишут местные жители.
Ранее неизвестные устроили стрельбу и резню у кадетской школы в Ростове.