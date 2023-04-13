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Депутат Госдумы Матвейчев объяснил, почему поддержал ростовского блогера Рулева

13 апреля 2023, 11:45
Фото: duma.gov.ru
Депутат Госдумы Матвейчев объяснил, почему поддержал ростовского блогера Рулева
Арест ростовского блогера Сергея Рулева — пожилого человека, и не просто пожилого, а практически старика, со множеством болезней, это безобразие, сообщил RostovGazeta заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев.

Депутат высказывает мнение, что Сергей Рулев — это известный патриот. Это человек, который бился за русский мир, героически делая репортажи с украинского Майдана.

«Причем он входил в толпу бесновавшихся бандеровцев, чтобы отснять и показать, как они готовят „коктейли Молотова“, которые кидают в „Беркут“. Снимал „Беркут“, рассказывал, что происходит. Что это отнюдь не мирные протесты, а настоящее военное противостояние. Потом его съемки показывали даже по центральным каналам телевидения в России», — отмечает Олег Матвейчев.

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Собеседник добавляет, что мало кто отваживался делать подобное, так рискуя жизнью.

«После этих событий Рулев переехал в Ростов. Возможно, он где-то не знает российское законодательство, или привык вести себя также, как это было в украинской вольнице. И за это теперь такого патриота засадили местные крючкотворы — оппозиционеры — навальнисты - коммунисты, пользуясь своим умением писать юридические кляузы. Это безобразие. Считаю, что в этот вопрос обязательно должна вмешаться власть», — говорит депутат.

Олег Матвейчев подчеркивает, что написал письмо в генеральную прокуратуру, и планирует обратиться к полномочному представителю Президента России.

 

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