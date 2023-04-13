«После этих событий Рулев переехал в Ростов. Возможно, он где-то не знает российское законодательство, или привык вести себя также, как это было в украинской вольнице. И за это теперь такого патриота засадили местные крючкотворы — оппозиционеры — навальнисты - коммунисты, пользуясь своим умением писать юридические кляузы. Это безобразие. Считаю, что в этот вопрос обязательно должна вмешаться власть», — говорит депутат.