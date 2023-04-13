Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Она три года назад родила в больнице в Батайске и тогда врачи ей сделали эпидуральную анестезию. По информации канала, после этого у нее начались проблемы со здоровьем, а через полтора месяца ее парализовало ниже пояса.
«Он пыталась понять причины случившегося и ситуацию прояснила судмедэкспертиза, которая установила, что здоровье пациентки пошатнула неправильно поставленная анестезия. Восстановиться ей удалось только частично», — сказано в сообщении.
Отмечается, что девушка обратилась в суд и выиграла его, а больницу обязали выплатить 500 тысяч рублей. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее стало известно, что структура миллиардера Саввиди хочет засудить строителя отеля Hyatt в Ростове.