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Девушка, которую частично парализовало после родов, засудила больницу в Батайске

13 апреля 2023, 15:24
Фото: 1mi
Жительница Ростовской области, у которой начались проблемы после родов, выиграла суд у больницы, сообщает Telegram-канал Baza.

Она три года назад родила в больнице в Батайске и тогда врачи ей сделали эпидуральную анестезию. По информации канала, после этого у нее начались проблемы со здоровьем, а через полтора месяца ее парализовало ниже пояса.

«Он пыталась понять причины случившегося и ситуацию прояснила судмедэкспертиза, которая установила, что здоровье пациентки пошатнула неправильно поставленная анестезия. Восстановиться ей удалось только частично», — сказано в сообщении.

Структура миллиардера Саввиди хочет засудить строителя отеля Hyatt в Ростове
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Отмечается, что девушка обратилась в суд и выиграла его, а больницу обязали выплатить 500 тысяч рублей. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее стало известно, что структура миллиардера Саввиди хочет засудить строителя отеля Hyatt в Ростове.

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