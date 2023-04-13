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До 05.00 утра продлили работу общественного транспорта в Ростове в пасхальную ночь

13 апреля 2023, 10:06
Фото: donland.ru
До 05.00 утра продлили работу общественного транспорта в Ростове в пасхальную ночь
Работа общественного транспорта будет продлена в Ростове в день Пасхи, рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

16 апреля православные христиане отмечают Пасху. Праздничные богослужения пройдут в 55 храмах города. Главная пасхальная служба состоится в Кафедральном соборе Ростова. Она начнется 15 апреля в 23.00 мск.

Власти города продлили работу общественного транспорта до 05.00 утра 16 апреля. Маршруты будут обслуживать 250 автобусов.

Меры безопасности усилят в Ростовской области перед Пасхой
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Безопасность в городе будут обеспечивать казаки, дружинники и полиция.

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко напомним, что освятить куличи в храмах можно 15 апреля с 12.00 до 20.00 мск и 16 апреля в течение всего дня.

Ранее спасатели проверили все храмы Ростовской области перед Пасхой.

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