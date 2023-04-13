Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
16 апреля православные христиане отмечают Пасху. Праздничные богослужения пройдут в 55 храмах города. Главная пасхальная служба состоится в Кафедральном соборе Ростова. Она начнется 15 апреля в 23.00 мск.
Власти города продлили работу общественного транспорта до 05.00 утра 16 апреля. Маршруты будут обслуживать 250 автобусов.
Безопасность в городе будут обеспечивать казаки, дружинники и полиция.
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко напомним, что освятить куличи в храмах можно 15 апреля с 12.00 до 20.00 мск и 16 апреля в течение всего дня.
Ранее спасатели проверили все храмы Ростовской области перед Пасхой.