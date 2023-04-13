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Дончанина, виновного в убийстве и поджоге, осудили на 17 лет колонии

13 апреля 2023, 14:19
Фото: 1MI
Дончанина, виновного в убийстве и поджоге, осудили на 17 лет колонии
В Ростовской области вынесли приговор дончанину, обвиняемому в грабеже, разбое, убийстве, поджоге, краже и других преступлениях, об этом сообщили в пресс-службе донской прокуратуры.

Ростовский областной суд вынес приговор в отношении дончанина Алексея Кузьменко, признанного виновным в грабеже, разбое, краже и покушении на нее, а также убийстве и покушении на убийство с уничтожением чужого имущества.

В суде установили, что Кузьменко с сообщниками, осужденными на длительные сроки заключения, забрался в чужой дом на территории Новошахтинска, после чего убил инвалида-хозяина домовладения, избил его мать и украл более 780 тысяч рублей. После этого фигурант дела поджег дом и сбежал. Пожилой матери убитого едва удалось спастись из пожара, женщине потребовалась помощь медиков.

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Более того, в прокуратуре сообщили, что в течение года обвиняемый с другими злоумышленниками совершил серию краж, грабежей и разбойных нападений на жителей Белокалитвинского района, Новочеркасска и Красного Сулина.

Кузьменко приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии с ограничением свободы на 1,5 года. Приговор пока не обрел законную силу.

Ранее стало известно, что под суд попал дончанин, обвиняемый в разбое и сексуальном насилии в отношении женщин и несовершеннолетних жительниц Ростовской области.

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