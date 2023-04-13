В суде установили, что Кузьменко с сообщниками, осужденными на длительные сроки заключения, забрался в чужой дом на территории Новошахтинска, после чего убил инвалида-хозяина домовладения, избил его мать и украл более 780 тысяч рублей. После этого фигурант дела поджег дом и сбежал. Пожилой матери убитого едва удалось спастись из пожара, женщине потребовалась помощь медиков.