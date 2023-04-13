Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Ростовский областной суд вынес приговор в отношении дончанина Алексея Кузьменко, признанного виновным в грабеже, разбое, краже и покушении на нее, а также убийстве и покушении на убийство с уничтожением чужого имущества.
В суде установили, что Кузьменко с сообщниками, осужденными на длительные сроки заключения, забрался в чужой дом на территории Новошахтинска, после чего убил инвалида-хозяина домовладения, избил его мать и украл более 780 тысяч рублей. После этого фигурант дела поджег дом и сбежал. Пожилой матери убитого едва удалось спастись из пожара, женщине потребовалась помощь медиков.
Более того, в прокуратуре сообщили, что в течение года обвиняемый с другими злоумышленниками совершил серию краж, грабежей и разбойных нападений на жителей Белокалитвинского района, Новочеркасска и Красного Сулина.
Кузьменко приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии с ограничением свободы на 1,5 года. Приговор пока не обрел законную силу.
Ранее стало известно, что под суд попал дончанин, обвиняемый в разбое и сексуальном насилии в отношении женщин и несовершеннолетних жительниц Ростовской области.