Posted Сегодня, 08:01
Published Сегодня, 08:01
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Updated Сегодня, 08:57
Напомним, что Ростовскую область накрыл дождь. Синоптики спрогнозировали сильные ливни и грозы 13 и 14 апреля. Не исключен даже град.
Работодателям рекомендовано отправить сотрудников на удаленку или даже дать выходные из-за плохой погоды. Также предупреждается о плохой видимости на дорогах в ближайшие дни. Поэтому водителей просят не выезжать на дальние расстояния без особой необходимости.
Но пока, по словам эксперта, ситуация не представляет опасности.
«Я проехал по центру города, где были подтопления. Все работает в штатном режиме. Может, не совсем, как положено, но ливневки справляются», — отмечает Константин Мошненко.
Однако спикер заостряет внимание на том, что и дождь пока не слишком сильный. Собеседник не исключает, что усиление дождя и, соответственно, скопление воды, может привести к подтоплениям на улицах Ростова.
Ранее RostovGazeta сообщала об огромных пробках, которые образовались на дорогах Ростова из-за дождя.