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Эксперт рассказал, почему ростовчанам советуют проявить осторожность в сильный дождь

13 апреля 2023, 08:01
Фото: rostovgazeta.ru
Эксперт рассказал, почему ростовчанам советуют проявить осторожность в сильный дождь
Места с подтоплениями в Ростове пока не представляют никакой опасности. Дождь не слишком сильный. Однако ситуация может измениться, сообщил RostovGazeta специалист по ливневым канализациям Константин Мошненко.

Напомним, что Ростовскую область накрыл дождь. Синоптики спрогнозировали сильные ливни и грозы 13 и 14 апреля. Не исключен даже град.

Работодателям рекомендовано отправить сотрудников на удаленку или даже дать выходные из-за плохой погоды. Также предупреждается о плохой видимости на дорогах в ближайшие дни. Поэтому водителей просят не выезжать на дальние расстояния без особой необходимости.

Фото: Константин Мошненко
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Но пока, по словам эксперта, ситуация не представляет опасности.

«Я проехал по центру города, где были подтопления. Все работает в штатном режиме. Может, не совсем, как положено, но ливневки справляются», — отмечает Константин Мошненко.

Фото: Константин Мошненко

Однако спикер заостряет внимание на том, что и дождь пока не слишком сильный. Собеседник не исключает, что усиление дождя и, соответственно, скопление воды, может привести к подтоплениям на улицах Ростова.

Ранее RostovGazeta сообщала об огромных пробках, которые образовались на дорогах Ростова из-за дождя. 

Фото: Константин Мощенко
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