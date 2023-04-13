Глава РЭО Буцаев: В Краснодарском крае будет построен экопромышленный парк

По словам Дениса Буцаева, главы РЭО, регион войдет в число субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены экопромышленные парки в соответствии с федпроектом «Экономика замкнутого цикла». Предприятия по утилизации твердых коммунальных отходов из стекла, пластика и бумаги уже готовы стать резидентами парка. На этих заводах совокупная мощность ежегодной переработки ТКО может достигать 70 тысяч тонн. Будущие участники парка сейчас занимаются предпроектными исследованиями и собирают данные для проектирования производственных площадей. РЭО, в свою очередь, предоставляет им меры поддержки, финансируя инвестиционные проекты за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых. Об этом сообщает newstracker.ru.