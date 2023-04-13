Глава РЭО Буцаев: В Краснодарском крае будет построен экопромышленный парк

Posted Сегодня, 15:12
Published Сегодня, 15:12
Modified Сегодня, 15:13
Updated Сегодня, 15:13
Парк поможет в реализации федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
По словам Дениса Буцаева, главы РЭО, регион войдет в число субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены экопромышленные парки в соответствии с федпроектом «Экономика замкнутого цикла». Предприятия по утилизации твердых коммунальных отходов из стекла, пластика и бумаги уже готовы стать резидентами парка. На этих заводах совокупная мощность ежегодной переработки ТКО может достигать 70 тысяч тонн. Будущие участники парка сейчас занимаются предпроектными исследованиями и собирают данные для проектирования производственных площадей. РЭО, в свою очередь, предоставляет им меры поддержки, финансируя инвестиционные проекты за счет средств, полученных от выпуска облигаций, в том числе зеленых. Об этом сообщает newstracker.ru.
В числе прочего резиденты экопромпарка могут воспользоваться льготами и иными мерами поддержки государства, установленными в рамках нормативно-правовых актов РФ и Краснодарского края.
Будущие участники проекта планируют запустить в эксплуатацию предприятие по утилизации отходов бумажной продукции с производством флютинга для изготовления картона и завод по переработке отходов пластика с производством полимерных гранул Ежегодная мощность каждого из предприятий составит 20 тысяч тонн. Также на территории экопромпарка откроется завод по переработке стекла с производством товарного стеклобоя мощностью 30 тысяч тонн в год.
Проектная документация на объекты инфраструктуры будущего парка уже готова, по ней проводится государственная экспертиза.
В целом в России до конца будущего года построят восемь экопромышленных парков — в Подмосковье, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, а также в Ленинградской, Нижегородской, Челябинской и Новосибирской областях.
Все экопромпарки нацелены на построение экономики замкнутого цикла, способствуя реализации целей национального проекта «Экология» по снижению захоронения отходов на 50%.