rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:10

Published Сегодня, 03:10

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

Изображение материала

Как будут вручать повестки ростовчанам через Госуслуги и какие придумали запреты

13 апреля 2023, 03:10
Фото: limited-vuz.mil.ru
Как будут вручать повестки ростовчанам через Госуслуги и какие придумали запреты
Парламентарии Госдумы приняли новый закон, которым расширили число способов вручения повесток призывникам, в том числе в Ростовской области. Как их будут вручать через Госуслуги и что грозит уклонистам, в материале RostovGazeta.

Как будут вручать повестки через Интернет

Законодатели Государственной думы приняли изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и воинской службе».

По-прежнему для уведомления военнообязанных о призыве используются традиционные методы — бумажные повестки и уведомления от работодателей. Теперь появились и новые способы оповещения через заказные почтовые отправления и Интернет. На данный момент планируется начать рассылку электронных повесток через портал «Госуслуги».

Более того, Федеральная налоговая служба, Министерство внутренних дел, Центральная избирательная комиссия, Министерство просвещения, суды, медицинские организации и социальные фонды обязаны будут предоставлять необходимые сведения о гражданах, состоящих на воинском учете. Это изменение позволит более точно вести учет людей.

Новые изменения в законе направлены на борьбу с уклонением от призыва. В случае отказа военнообязанного от получения повестки или его невозможности связаться с военкоматом, он будет признан уклонистом, которого ждут ограничительные меры.

Как будут вручать повестки через ИнтернетКак будут вручать повестки через Интернет
Как будут вручать повестки через Интернет
Фото: donland.ru

Как будут вручать повестки в Ростове

В настоящее время для уведомления используют бумажные повестки, однако планируется дублировать их в электронном формате.

Эксперт Абросимов назвал правильные способы передачи повестки о призыве ростовчанам
Узнать подробнее

В соответствии с новыми правилами, повестки могут быть отправлены заказными письмами и считаться врученными в день их доставки. Кроме того, электронное уведомление будет считаться врученным с момента размещения его в личном кабинете на сайте «Госуслуги».

Какие запреты введут для уклонистов в Ростове

Новые правила запретят гражданам, получившим повестки, покидать Россию, начиная со дня, когда повестка считается врученной. Эта мера временная, а данные о запрете передадут в Реестр воинского учета. Уведомление об ограничениях можно будет увидеть в личном кабинете на «Госуслугах», также сведения направят в Федеральную службу безопасности и Министерство внутренних дел.

В случае, если человек не явится в военкомат в течение 20 дней без уважительной причины, будут применены временные меры:

  • Уклонист не сможет стать бизнесменом или самозанятым;
  • Введут запреты на сделки с недвижимостью;
  • Можно лишиться права управления машиной;
  • Банки перестанут выдавать кредиты.

После того, как военный комиссар подпишет решение о введении временных мер, этот документ появится в личном кабинете «Госуслуг». Однако, если человек явится в военкомат по повестке или предоставит уважительную причину своей отсутствия, то решение об отмене мер будет принято в течение 24 часов.

Какие запреты введут для уклонистов в РостовеКакие запреты введут для уклонистов в Ростове
Какие запреты введут для уклонистов в Ростове
Фото: 1MI

Как обжаловать запреты для призывников

Новый закон дает властям регионов право устанавливать временные ограничения, которые могут включать запреты на выплаты, льготы и меры поддержки.

Люди имеют право обжаловать решение в призывной комиссии, включая возможность подачи жалобы в электронном виде в досудебном порядке. Однако, при подаче жалобы не допускаются мат, оскорбления, угрозы жизни. Если жалоба была отправлена повторно, то в ее рассмотрении может быть отказано.

Не получил повестку, что делать?

Граждане, которые должны быть призваны в армию, но по каким-либо причинам не получили повестку, обязаны явиться в военкомат в течение двух недель со дня начала следующего призыва для проверки своих данных в воинском учете.

Не получил повестку, что делать?Не получил повестку, что делать?
Не получил повестку, что делать?
Фото: donland.ru

Кого касается новый закон о повестках

Новое законодательство в области военной службы будет распространяться на всех граждан, которые обязаны исполнять воинский долг. Для того, чтобы изменения стали действительными, необходимо получить одобрение Совета федерации, а также подпись главы государства.

Читайте также:
Стало известно, сколько человек наберут в весенний призыв в Ростовской областиКак пройдет весенний призыв в армию в Ростове-на-Дону?На Дону закончили призыв мобилизованных, но продолжили обшаривать подвалы Ростова
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Повестки в Ростовской области#Армия#Армия в Ростове#Призывники в Ростове#Уклонисты в Ростовской области
Подпишитесь
В Ростовской области избавляются от коррупционеров, готовятся к Пасхе и ждут лето
Вчера, 15:39
Власти просят работодателей перевести сотрудников на удаленку из-за ливня в Ростове
Вчера, 17:57
Ливень и сильный ветер обрушатся на Ростовскую область 9 марта
9 марта 07:59
Астроном Невский пояснил, как увидеть непредсказуемый звездопад в Ростовской области
Вчера, 16:39
Депутат Госдумы выступил в защиту блогера Сергея Рулева, арестованного в Ростове
Вчера, 18:33
ГК «Альянс» открывает продажи готовых квартир за 7,5 млн рублей в ЖК бизнес-класса
Вчера, 12:22