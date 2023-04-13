Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Законодатели Государственной думы приняли изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и воинской службе».
По-прежнему для уведомления военнообязанных о призыве используются традиционные методы — бумажные повестки и уведомления от работодателей. Теперь появились и новые способы оповещения через заказные почтовые отправления и Интернет. На данный момент планируется начать рассылку электронных повесток через портал «Госуслуги».
Более того, Федеральная налоговая служба, Министерство внутренних дел, Центральная избирательная комиссия, Министерство просвещения, суды, медицинские организации и социальные фонды обязаны будут предоставлять необходимые сведения о гражданах, состоящих на воинском учете. Это изменение позволит более точно вести учет людей.
Новые изменения в законе направлены на борьбу с уклонением от призыва. В случае отказа военнообязанного от получения повестки или его невозможности связаться с военкоматом, он будет признан уклонистом, которого ждут ограничительные меры.
В настоящее время для уведомления используют бумажные повестки, однако планируется дублировать их в электронном формате.
В соответствии с новыми правилами, повестки могут быть отправлены заказными письмами и считаться врученными в день их доставки. Кроме того, электронное уведомление будет считаться врученным с момента размещения его в личном кабинете на сайте «Госуслуги».
Новые правила запретят гражданам, получившим повестки, покидать Россию, начиная со дня, когда повестка считается врученной. Эта мера временная, а данные о запрете передадут в Реестр воинского учета. Уведомление об ограничениях можно будет увидеть в личном кабинете на «Госуслугах», также сведения направят в Федеральную службу безопасности и Министерство внутренних дел.
В случае, если человек не явится в военкомат в течение 20 дней без уважительной причины, будут применены временные меры:
После того, как военный комиссар подпишет решение о введении временных мер, этот документ появится в личном кабинете «Госуслуг». Однако, если человек явится в военкомат по повестке или предоставит уважительную причину своей отсутствия, то решение об отмене мер будет принято в течение 24 часов.
Новый закон дает властям регионов право устанавливать временные ограничения, которые могут включать запреты на выплаты, льготы и меры поддержки.
Люди имеют право обжаловать решение в призывной комиссии, включая возможность подачи жалобы в электронном виде в досудебном порядке. Однако, при подаче жалобы не допускаются мат, оскорбления, угрозы жизни. Если жалоба была отправлена повторно, то в ее рассмотрении может быть отказано.
Граждане, которые должны быть призваны в армию, но по каким-либо причинам не получили повестку, обязаны явиться в военкомат в течение двух недель со дня начала следующего призыва для проверки своих данных в воинском учете.
Новое законодательство в области военной службы будет распространяться на всех граждан, которые обязаны исполнять воинский долг. Для того, чтобы изменения стали действительными, необходимо получить одобрение Совета федерации, а также подпись главы государства.