После того, как военный комиссар подпишет решение о введении временных мер, этот документ появится в личном кабинете «Госуслуг». Однако, если человек явится в военкомат по повестке или предоставит уважительную причину своей отсутствия, то решение об отмене мер будет принято в течение 24 часов.