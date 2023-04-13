Когда долг будет погашен, пристав вынесет постановление об отмене ограничения права на выезд на следующий день. Однако это не означает, что ограничение автоматически отменять. Для того чтобы это произошло, постановление должно быть передано в органы пограничного контроля. Обмен документами между ФССП и пограничной службой ФСБ осуществляется в электронном виде. Судебный пристав обязан зарегистрировать документ в автоматизированной системе или направить его по другим каналам не позднее следующего рабочего дня после вынесения постановления.