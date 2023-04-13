Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
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Updated Сегодня, 08:55
Депутаты Госдумы приняли новый закон, согласно которому ввели новые способы вручения повесток призывникам — через портал Госуслуг и заказным письмом.
Новые правила запрещают гражданам покидать Россию с момента, когда им была вручена повестка. Это временная мера, и информацию об ограничении будут передавать в Реестр воинского учета. Уведомления о запрете призывники смогут увидеть в личном кабинете на Госуслугах. Вместе с этим данные направят в ФСБ и Министерство внутренних дел.
Запреть покидать страну также могут ввести, если задолженность человека привела к открытию исполнительного производства, пристав может вынести постановление об ограничении выезда за границу. В этом случае пограничный контроль не пропустит должника, даже если у него есть оплаченные билеты. Долг при этом не исчезнет, а путевка и билеты могут просто сгореть.
Ограничение выезда за границу налагается временно в следующих ситуациях:
Чтобы избежать проблем с ограничением выезда за границу, необходимо следить за своей задолженностью и вовремя ее погашать. Есть несколько способов узнать о введенных ограничениях:
Проверить задолженность на портале Госуслуг. Если установить информеры, то суммы долга будут видны на главной странице после авторизации. Здесь же можно сразу же погасить долг.
Сделать запрос в Банк данных исполнительных производств на сайте службы судебных приставов. Таким образом, можно узнать о суммах долга по исполнительным производствам.
Необходимо также следить за почтой, так как когда пристав выносит постановление об ограничении права на выезд, то он обязан направить копию документа должнику. Письма отправляют на адрес регистрации или фактического проживания. Не следует игнорировать эти уведомления, так как отказ от получения письма не даст возможности оспорить ограничение права на выезд.
Можно также обратиться в подразделение ФССП (Федеральной службы судебных приставов) по месту вашего жительства. Это стоит сделать и в том случае, если проверка через сервисы и базы данных не выявила задолженностей. Такой шаг поможет избежать неприятных сюрпризов и сохранить возможность свободно путешествовать.
Чтобы снять ограничение права на выезд за границу, необходимо выполнить определенные действия. Прежде всего, стоит помнить, что ограничение наложил пристав, а значит, именно он должен его снять. Надеяться на благосклонность сотрудников пограничного контроля не стоит, так как они не имеют права пропустить через границу человека, у которого есть официальный запрет на выезд.
Для снятия ограничений необходимо выполнить требование исполнительного документа.
Когда долг будет погашен, пристав вынесет постановление об отмене ограничения права на выезд на следующий день. Однако это не означает, что ограничение автоматически отменять. Для того чтобы это произошло, постановление должно быть передано в органы пограничного контроля. Обмен документами между ФССП и пограничной службой ФСБ осуществляется в электронном виде. Судебный пристав обязан зарегистрировать документ в автоматизированной системе или направить его по другим каналам не позднее следующего рабочего дня после вынесения постановления.
Для того чтобы пройти пограничный контроль и выехать за границу, необходимо убедиться, что ограничение права на выезд было действительно снято в автоматизированной системе ФССП. Копия постановления о снятии ограничения и документы, подтверждающие оплату долга, не являются достаточным основанием для пропуска через границу.