rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:53

Published Сегодня, 08:53

Modified Сегодня, 08:55

Updated Сегодня, 08:55

Изображение материала

Как проверить запрет на выезд из России жителю Ростовской области

13 апреля 2023, 08:53
Фото: Sue Thompson/CC BY-ND 2.0/flickr.com
Как проверить запрет на выезд из России жителю Ростовской области
В России приняли закон, согласно которому призывники, в том числе из Ростовской области, после получения повестки не смогут покинуть страну. Как проверить запрет на выезд из РФ, в материале RostovGazeta.

Запрет на выезд из России после получения повестки

Депутаты Госдумы приняли новый закон, согласно которому ввели новые способы вручения повесток призывникам — через портал Госуслуг и заказным письмом.

Новые правила запрещают гражданам покидать Россию с момента, когда им была вручена повестка. Это временная мера, и информацию об ограничении будут передавать в Реестр воинского учета. Уведомления о запрете призывники смогут увидеть в личном кабинете на Госуслугах. Вместе с этим данные направят в ФСБ и Министерство внутренних дел.

В каких случаях вводят запрет на выезд из России

Запреть покидать страну также могут ввести, если задолженность человека привела к открытию исполнительного производства, пристав может вынести постановление об ограничении выезда за границу. В этом случае пограничный контроль не пропустит должника, даже если у него есть оплаченные билеты. Долг при этом не исчезнет, а путевка и билеты могут просто сгореть.

Долг при этом не исчезнет, а путевка и билеты могут просто сгореть.Долг при этом не исчезнет, а путевка и билеты могут просто сгореть.
Долг при этом не исчезнет, а путевка и билеты могут просто сгореть.
Фото: 1MI

Ограничение выезда за границу налагается временно в следующих ситуациях:

  1. Задолженность по налогам, штрафам ГИБДД или коммунальным услугам составляет 30 тысяч рублей и более, или превышает 10 тысяч рублей, но сумму не выплатили в течение двух месяцев;
  2. Задолженность по требованиям о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью или морального вреда превышает 10 тысяч рублей;
  3. В исполнительном документе содержится требование неимущественного характера, такое как восстановление на работе незаконно уволенного сотрудника, вселение взыскателя или выселение должника.

Как узнать о запрете на выезд из России

Чтобы избежать проблем с ограничением выезда за границу, необходимо следить за своей задолженностью и вовремя ее погашать. Есть несколько способов узнать о введенных ограничениях:

Проверить задолженность на портале Госуслуг. Если установить информеры, то суммы долга будут видны на главной странице после авторизации. Здесь же можно сразу же погасить долг.

Ограничения могут ввести для всех уклонистов от службы в Ростовской области в 2023-м
Узнать подробнее

Сделать запрос в Банк данных исполнительных производств на сайте службы судебных приставов. Таким образом, можно узнать о суммах долга по исполнительным производствам.

Необходимо также следить за почтой, так как когда пристав выносит постановление об ограничении права на выезд, то он обязан направить копию документа должнику. Письма отправляют на адрес регистрации или фактического проживания. Не следует игнорировать эти уведомления, так как отказ от получения письма не даст возможности оспорить ограничение права на выезд.

Не следует игнорировать эти уведомления, так как отказ от получения письма не даст возможности оспорить ограничение права на выезд.Не следует игнорировать эти уведомления, так как отказ от получения письма не даст возможности оспорить ограничение права на выезд.
Не следует игнорировать эти уведомления, так как отказ от получения письма не даст возможности оспорить ограничение права на выезд.
Фото: 1MI

Можно также обратиться в подразделение ФССП (Федеральной службы судебных приставов) по месту вашего жительства. Это стоит сделать и в том случае, если проверка через сервисы и базы данных не выявила задолженностей. Такой шаг поможет избежать неприятных сюрпризов и сохранить возможность свободно путешествовать.

Что делать, если запретили выезд из России

Чтобы снять ограничение права на выезд за границу, необходимо выполнить определенные действия. Прежде всего, стоит помнить, что ограничение наложил пристав, а значит, именно он должен его снять. Надеяться на благосклонность сотрудников пограничного контроля не стоит, так как они не имеют права пропустить через границу человека, у которого есть официальный запрет на выезд.

Для снятия ограничений необходимо выполнить требование исполнительного документа.

Через сколько снимают запрет на выезд из России

Когда долг будет погашен, пристав вынесет постановление об отмене ограничения права на выезд на следующий день. Однако это не означает, что ограничение автоматически отменять. Для того чтобы это произошло, постановление должно быть передано в органы пограничного контроля. Обмен документами между ФССП и пограничной службой ФСБ осуществляется в электронном виде. Судебный пристав обязан зарегистрировать документ в автоматизированной системе или направить его по другим каналам не позднее следующего рабочего дня после вынесения постановления.

Обмен документами между ФССП и пограничной службой ФСБ осуществляется в электронном виде. Обмен документами между ФССП и пограничной службой ФСБ осуществляется в электронном виде.
Обмен документами между ФССП и пограничной службой ФСБ осуществляется в электронном виде.
Фото: 1MI
Власти в Ростовской области прокомментировали ограничения на въезд и выезд в Донбасс
Узнать подробнее

Для того чтобы пройти пограничный контроль и выехать за границу, необходимо убедиться, что ограничение права на выезд было действительно снято в автоматизированной системе ФССП. Копия постановления о снятии ограничения и документы, подтверждающие оплату долга, не являются достаточным основанием для пропуска через границу.

Читайте также:
Подросткам из Ростовской области запретили покупать вейпыЭксперты рассказали о последствиях запрета рекламы безрецептурных лекарствВ России могут ввести запрет на импорт пластиковых товаров
#Илья Протвинов#Запрет на выезд из России#Запреты для должников#Выезд из России#Ограничения для должников#Ограничения в Ростове#Ограничения#Ограничения для уклонистов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество
Подпишитесь
Эксперт рассказал, почему ростовчанам советуют проявить осторожность в сильный дождь
Сегодня, 08:01
Резкое похолодание придет в Ростов на выходных 15 и 16 апреля
Сегодня, 07:46
Скорая с беременной женщиной перевернулась в Ростове-на-Дону вечером 12 апреля
Сегодня, 07:46
Огромные пробки сковали Ростов из-за ливня утром 13 апреля
Сегодня, 07:11
ГК «Альянс» открывает продажи готовых квартир за 7,5 млн рублей в ЖК бизнес-класса
Вчера, 12:22