Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
От «Роскосмоса» в последнее время появляется много новостей о работе над новыми проектами и научными программами. В начале 2023 года появилось большое количество информации о продвижении в сфере ракетостроения и изучения космоса.
Госкорпорация активно занимается развитием космических программ, в том числе и по созданию Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Согласно недавним сообщениям, начало развертывания РОССа планируется на 2027 год, а на первоначальный этап проекта потребуется до 350 миллиардов рублей, весь проект оценили в 600 миллиардов, включая строительство инфраструктуры. В связи с этим «Роскосмос» предлагает продлить работу МКС до 2028 года, чтобы не остаться без пилотируемой космонавтики до момента создания РОССа.
Также стало известно, что работы по созданию стартового комплекса для ракеты «Ангара-А5» на космодроме «Восточный» должны быть завершены до конца 2023 года. Несмотря на временную приостановку работ в 2021 году из-за нарушений, площадка должна быть готова к пуску ракет в конце этого года.
Кроме того, в России разрабатывается летный образец ракеты «Союз-5», который должен быть готов к этому же времени, а первый полет запланирован на 2024 год. Сообщается также о продолжении работ над новой многоразовой ракетой с метановыми двигателями под названием «Амур».
Подразделение «Роскосмоса» представило проект многоразовой одноступенчатой ракеты «Корона», что является новшеством в истории космонавтики. До сих пор считалось, что неэффективно переносить лишнюю массу на орбиту, из-за чего используют сбрасываемые ступени. Российские ракеты, как правило, имеют одноразовые первые и вторые ступени, которые разбиваются о землю или сгорают в атмосфере. А иностранные частные компании научились возвращать первые ступени для экономии денег.
Россия не сдает своих позиций и в освоении более дальнего космоса. В сентябре 2022 года запуск спускаемого аппарата «Луна-25» был отменен из-за сбоя в оборудовании, однако новая дата запуска уже определена — 13 июля 2023 года. Кроме того, космонавты из РФ планируют посетить Луну уже через 7-10 лет. А недавно было объявлено о разработке и проведении испытаний ионного двигателя для космического ядерного буксира «Зевс», что может помочь в межпланетных полетах.
Однако разработками занимаются не только в России. Так, в США компания Илона Маска, «SpaceX», получила разрешение на пробный запуск «Starship» — многоразовой двухступенчатой ракеты, которая считается самой большой в мире. Ее вторая ступень может быть использована в качестве полноценного космического корабля для полета на Марс.
С начала этого года компания «SpaceX» уже успешно запустила 23 ракеты «Falcon 9». В среднем это означает почти один запуск в 4 дня. К примеру, поезд на маршруте Мурманск-Севастополь в летний период 2023 года будет ходить реже — только один раз в неделю. В свою очередь, «Роскосмос» провел только 6 ракетных запусков за этот период времени.
В марте 21 года «ispace», частная японская компания, запустила на орбиту Луны посадочный модуль «Hakuto-R». Если успешная посадка произойдет, то «Hakuto-R» станет первым в истории частным аппаратом на поверхности Луны.
Современные технологии делают космос более доступным для частных компаний. Издание задается вопросом, нужны ли в этих условиях госкорпорации, такие как NASA.
Популяризатор космонавтики Филипп Терехов считает, что у каждой структуры есть свои цели и задачи. К примеру, госкорпорации занимаются крупными и дорогими проектами, которые могут не принести сразу прибыли. Частники получают заказы, приобретают компетенции, расширяют и двигают вперед рынок космических услуг.
А журналист Виталий Егоров уверен, что без госучастия частной космонавтики не существовало бы.