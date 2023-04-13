Россия не сдает своих позиций и в освоении более дальнего космоса. В сентябре 2022 года запуск спускаемого аппарата «Луна-25» был отменен из-за сбоя в оборудовании, однако новая дата запуска уже определена — 13 июля 2023 года. Кроме того, космонавты из РФ планируют посетить Луну уже через 7-10 лет. А недавно было объявлено о разработке и проведении испытаний ионного двигателя для космического ядерного буксира «Зевс», что может помочь в межпланетных полетах.