Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:38
Музей планирует возвести компания, принадлежащая депутату донского Заксобрания Арутюну Сурмаляну. По сообщению городской администрации, инвестор получил земельный участок на улице Серафимовича, 70, с разрешением на строительство музея, срок действия которого истекает в 16 июня 2027 года. Для создания единого комплекса с размещением сквера на месте снесенных аварийных домов были выполнены кадастровые работы по объединению земельных участков.
Дома на Семашко №30 и №32 были признаны аварийными пять лет назад и не являются объектами культурного наследия. На их месте планируется создать сквер и построить музей. к сносу домов компания депутата отношения не имела.
Дома на Семашко привлекли внимание общественности в декабре 2020 года, когда их признали утратившими историческую ценность и начали готовить к сносу. Тогда градозащитники и художники провели акцию в защиту зданий, однако это не спасло постройки в исторических кварталах города, подвергшихся разграблению мародерами за месяцы до сноса.