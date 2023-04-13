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Компания депутата Сурмаляна построит музей в Ростове до июня 2027 года

13 апреля 2023, 06:35
Фото: Гугл Карты
В Ростове-на-Дону на улице Серафимовича появится музей советского разведчика Геворка Вартаняна, объект планируют построить до июня 2027 года, сообщает РБК, ссылаясь на городскую администрацию.

Музей планирует возвести компания, принадлежащая депутату донского Заксобрания Арутюну Сурмаляну. По сообщению городской администрации, инвестор получил земельный участок на улице Серафимовича, 70, с разрешением на строительство музея, срок действия которого истекает в 16 июня 2027 года. Для создания единого комплекса с размещением сквера на месте снесенных аварийных домов были выполнены кадастровые работы по объединению земельных участков.

Дома на Семашко №30 и №32 были признаны аварийными пять лет назад и не являются объектами культурного наследия. На их месте планируется создать сквер и построить музей. к сносу домов компания депутата отношения не имела.

Фото: wikimedia.org
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Дома на Семашко привлекли внимание общественности в декабре 2020 года, когда их признали утратившими историческую ценность и начали готовить к сносу. Тогда градозащитники и художники провели акцию в защиту зданий, однако это не спасло постройки в исторических кварталах города, подвергшихся разграблению мародерами за месяцы до сноса.

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