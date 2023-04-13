Дома на Семашко привлекли внимание общественности в декабре 2020 года, когда их признали утратившими историческую ценность и начали готовить к сносу. Тогда градозащитники и художники провели акцию в защиту зданий, однако это не спасло постройки в исторических кварталах города, подвергшихся разграблению мародерами за месяцы до сноса.