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Левенцовку затопило в Ростове-на-Дону во время ливня в ночь на 13 апреля

13 апреля 2023, 04:28
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону из-за начавшегося ливня подтопило дороги в микрорайоне Левенцовский, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в городской администрации местных жителей предупреждали, что с 12 по 14 апреля могут пройти дожди, которые способны вызвать подтопления территорий. Прогнозы сбылись, а ливневки не смогли справиться со своей задачей.

Горожане рассказали, что уже ночью оказались затоплены дороги и тротуары на Левенцовке. По их словам, появилось настоящее озеро на одной из дорог.

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«Так это реально последствия небольшого дождя, что же будет при ливне. Как это строилось и согласовывалось?», — поинтересовались горожане в комментариях.

«А еще собираются трамвай туда пустить», — интересуются ростовчане.

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