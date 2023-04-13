Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:45
Updated Сегодня, 04:45
Ранее в городской администрации местных жителей предупреждали, что с 12 по 14 апреля могут пройти дожди, которые способны вызвать подтопления территорий. Прогнозы сбылись, а ливневки не смогли справиться со своей задачей.
Горожане рассказали, что уже ночью оказались затоплены дороги и тротуары на Левенцовке. По их словам, появилось настоящее озеро на одной из дорог.
«Так это реально последствия небольшого дождя, что же будет при ливне. Как это строилось и согласовывалось?», — поинтересовались горожане в комментариях.
«А еще собираются трамвай туда пустить», — интересуются ростовчане.