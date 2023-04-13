Posted Сегодня, 15:47
Published Сегодня, 15:47
Modified Сегодня, 15:49
Updated Сегодня, 15:49
Сити-менеджер Алексей Логвиненко подписал соответствующий документ и утвердил эту дату. С этого момента системы теплоснабжения перейдут на летний вариант функционирования.
Вместе с этим начнется работа по подготовке к следующему отопительному сезону.
Напомним, что в прошлом году в рамках подготовки города к зимнему периоду провели реконструкцию восьми километров тепловых сетей и тепловых вводов. А соблюдение ресурсоснабжающими компаниями срока ограничения горячего водоснабжения во время испытаний на теплосетях находилось под строгим контролем.