Напомним, что в прошлом году в рамках подготовки города к зимнему периоду провели реконструкцию восьми километров тепловых сетей и тепловых вводов. А соблюдение ресурсоснабжающими компаниями срока ограничения горячего водоснабжения во время испытаний на теплосетях находилось под строгим контролем.