rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:47

Published Сегодня, 15:47

Modified Сегодня, 15:49

Updated Сегодня, 15:49

Изображение материала

Логвиненко заявил о завершении отопительного сезона в Ростове с 17 апреля

13 апреля 2023, 15:47
Фото: 1MI
Логвиненко заявил о завершении отопительного сезона в Ростове с 17 апреля
В Ростове-на-Дону в этом году отопительный сезон завершится 17 апреля, сообщили в городской администрации.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко подписал соответствующий документ и утвердил эту дату. С этого момента системы теплоснабжения перейдут на летний вариант функционирования.

Вместе с этим начнется работа по подготовке к следующему отопительному сезону.

Напомним, что в прошлом году в рамках подготовки города к зимнему периоду провели реконструкцию восьми километров тепловых сетей и тепловых вводов. А соблюдение ресурсоснабжающими компаниями срока ограничения горячего водоснабжения во время испытаний на теплосетях находилось под строгим контролем. 

 

 

 

Читайте также:
Власти назвали дату завершения отопительного сезона в Таганроге в 2022-2023 годуВ Ростове стартовал отопительный сезон 17 октября
#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Общество#Отопление#Отопление в Ростове#Отопительный сезон#Отопительный сезон в Ростове#Илья Протвинов
Подпишитесь
Улицы Ростова заливает дождем, а почтовые ящики заваливают листовками о наборе в ЧВК
Сегодня, 15:27
Девушка, которую частично парализовало после родов, засудила больницу в Батайске
Сегодня, 15:24
«Тонем мы»: житель Батайска пожаловался на непроходимую из-за дождя улицу Смоленскую
Сегодня, 15:06
Один из фигурантов по делу ОПГ полиции в Ростове сбежал от следствия
Сегодня, 14:18
Заморозки до минус 4 градусов ожидаются в Ростовской области c 15 апреля
Сегодня, 13:43
Спасатель рассказал, как не пострадать в Ростове во время сильного ливня
Сегодня, 13:56