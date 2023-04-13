Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Жители Ростова пожаловались на огромную лужу на улице Оганова в Ростове. Она находится на месте бывших железнодорожных путей. После каждого дождя лужа провоцирует многокилометровую пробку. Автомобилисты вынуждены объезжать ее, иначе машина рискует провалиться в яму.
По словам некоторых горожан, лужа на Оганова существует с 1975 года. Через два года ей будет 50 лет.
«Это не лужа, это Огановское море. Сколько я там видела заглохших», «Это новейшая технология — „жидкий полицейский“», «Зона гидроудара», — пишут в соцсетях ростовчане.
Горожане часто жалуются, в том числе губернатору, и на лужу на улице Таганрогской. Правда, ей пока всего лишь четыре года.