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Пятидесятилетняя лужа стала причиной огромной пробки на Оганова в Ростове

13 апреля 2023, 09:25
Фото: ВК "Это Ростов!"
Лужа стала причиной огромной пробки на Оганова в Ростове
Лужа на улице Оганова становится причиной жутких пробок после каждого ливня в Ростове, рассказали в соцсетях горожане.

Жители Ростова пожаловались на огромную лужу на улице Оганова в Ростове. Она находится на месте бывших железнодорожных путей. После каждого дождя лужа провоцирует многокилометровую пробку. Автомобилисты вынуждены объезжать ее, иначе машина рискует провалиться в яму.

По словам некоторых горожан, лужа на Оганова существует с 1975 года. Через два года ей будет 50 лет.

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«Это не лужа, это Огановское море. Сколько я там видела заглохших», «Это новейшая технология — „жидкий полицейский“», «Зона гидроудара», — пишут в соцсетях ростовчане.

Горожане часто жалуются, в том числе губернатору, и на лужу на улице Таганрогской. Правда, ей пока всего лишь четыре года.

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