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Молчащего об СВО ростовчанина Диброва на Первом канале может заменить женщина

13 апреля 2023, 17:32
Фото: Личная страница Полины Дибровой
Молчащего об СВО ростовчанина Диброва на Первом канале может заменить женщина
Ведущего «Кто хочет стать миллионером?» ростовчанина Дмитрия Диброва могут заменить женщиной, сообщения об этом появились в СМИ.

Портал «Экспресс-Газета» рассказал, что на Первом канале рассматривают возможность заменить ведущего Дмитрия Диброва на женщину. По данным издания, Дмитрий Дибров, переживший инсульт несколько месяцев назад, все еще восстанавливается.

Молчащий о СВО ростовчанин Дмитрий Дибров уехал в Дубай
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Хотя звездный ведущий вернулся на телевидение, на Первом канале уже начали обсуждать «перезапуск» передачи «Кто хочет стать миллионером?» в новом формате, при этом на роль ведущего рассматривают женщину, имя которой пока не раскрывается. Согласно данным издания, телеканал уже начал снимать пилотные выпуски.

Ранее стало известно, что Дмитрий Дибров перебрался в Дубай со своей семьей.

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