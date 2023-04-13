Posted Сегодня, 17:32
Published Сегодня, 17:32
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
Портал «Экспресс-Газета» рассказал, что на Первом канале рассматривают возможность заменить ведущего Дмитрия Диброва на женщину. По данным издания, Дмитрий Дибров, переживший инсульт несколько месяцев назад, все еще восстанавливается.
Хотя звездный ведущий вернулся на телевидение, на Первом канале уже начали обсуждать «перезапуск» передачи «Кто хочет стать миллионером?» в новом формате, при этом на роль ведущего рассматривают женщину, имя которой пока не раскрывается. Согласно данным издания, телеканал уже начал снимать пилотные выпуски.
Ранее стало известно, что Дмитрий Дибров перебрался в Дубай со своей семьей.