Хотя звездный ведущий вернулся на телевидение, на Первом канале уже начали обсуждать «перезапуск» передачи «Кто хочет стать миллионером?» в новом формате, при этом на роль ведущего рассматривают женщину, имя которой пока не раскрывается. Согласно данным издания, телеканал уже начал снимать пилотные выпуски.