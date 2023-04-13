Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
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Updated Сегодня, 06:20
Еще до начала непогоды синоптики предупредили, что 13 и 14 апреля в Ростовской области возможны чрезвычайные происшествия. Специалисты спрогнозировали большие ливни и грозы. В отчете отмечалось, что возможен даже град. А ветер усилится до 23 метров в секунду.
Дошло до того, что власти Ростова попросили работодателей отправить сотрудников на удаленку или дать им выходные из-за штормовой погоды. А «Автодор» предупредил о плохой видимости на дорогах в ближайшие дни. И попросил не выезжать на дальние расстояния без необходимости.
Утром информация о ливне подтвердилась. Город накрыл сильный дождь. Первым пострадал микрорайон Левенцовка на Западном. Люди стали снимать видео, что уже ночью оказались затоплены дороги и тротуары. А на одной из автодорог появилось настоящее озеро. Местные жители в социальных сетях стали обвинять местные власти в том, что ливневки не справляются с таким количеством воды.
Утром город сковали сильные пробки и, ожидаемо, резко увеличились цены на такси. Так, от Центрального рынка до Левенцовки придется заплатить около 800 рублей.
Как ростовчане дальше справляются с непогодой, вы можете следить в нашем сюжете Мощный ливень в Ростове 13 апреля.