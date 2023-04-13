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Мощный ливень накрыл Ростовскую область: как выживают ростовчане

13 апреля 2023, 06:16
Фото: 1MI
Мощный ливень накрыл Ростовскую область: как выживают ростовчане

Стало известно, как ростовчане переживают мощный ливень, который накрыл Ростов

Ночью 12 апреля и все утро 13 апреля в Ростове-на-Дону прошел мощный ливень. Как с ним справляют горожане?

Еще до начала непогоды синоптики предупредили, что 13 и 14 апреля в Ростовской области возможны чрезвычайные происшествия. Специалисты спрогнозировали большие ливни и грозы. В отчете отмечалось, что возможен даже град. А ветер усилится до 23 метров в секунду. 

Дошло до того, что власти Ростова попросили работодателей отправить сотрудников на удаленку или дать им выходные из-за штормовой погоды. А «Автодор» предупредил о плохой видимости на дорогах в ближайшие дни. И попросил не выезжать на дальние расстояния без необходимости. 

Видео: ТГ канал Rostovinside

Утром информация о ливне подтвердилась. Город накрыл сильный дождь. Первым пострадал микрорайон Левенцовка на Западном. Люди стали снимать видео, что уже ночью оказались затоплены дороги и тротуары. А на одной из автодорог появилось настоящее озеро. Местные жители в социальных сетях стали обвинять местные власти в том, что ливневки не справляются с таким количеством воды. 

Фото: RostovGazeta

Утром город сковали сильные пробки и, ожидаемо, резко увеличились цены на такси. Так, от Центрального рынка до Левенцовки придется заплатить около 800 рублей.

Фото: Яндекс.Такси

Как ростовчане дальше справляются с непогодой, вы можете следить в нашем сюжете Мощный ливень в Ростове 13 апреля

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