Утром информация о ливне подтвердилась. Город накрыл сильный дождь. Первым пострадал микрорайон Левенцовка на Западном. Люди стали снимать видео, что уже ночью оказались затоплены дороги и тротуары. А на одной из автодорог появилось настоящее озеро. Местные жители в социальных сетях стали обвинять местные власти в том, что ливневки не справляются с таким количеством воды.