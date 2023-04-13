На квесте "Бумажные игры" студенты Перми познакомились с этапами производства ПЦБК

Посетив различные производственные участки, 65 игроков в составе пяти команд узнали об особенностях работы на производстве ПЦБК. Студенты побывали на лесной бирже, где подготавливают и перерабатывают березовый баланс; изучили работу целлюлозного цеха высокого выхода; увидели, как в размольно-подготовительном отделе перерабатывается макулатура; а также узнали, как в картонно-бумажных цехах № 1 и № 2 производят бумагу и картон, из которых затем изготавливается гофротара в гофроцехе № 1, - пишет properm.