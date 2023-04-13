На квесте "Бумажные игры" студенты Перми познакомились с этапами производства ПЦБК

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Посетив различные производственные участки, 65 игроков в составе пяти команд узнали об особенностях работы на производстве ПЦБК. Студенты побывали на лесной бирже, где подготавливают и перерабатывают березовый баланс; изучили работу целлюлозного цеха высокого выхода; увидели, как в размольно-подготовительном отделе перерабатывается макулатура; а также узнали, как в картонно-бумажных цехах № 1 и № 2 производят бумагу и картон, из которых затем изготавливается гофротара в гофроцехе № 1, - пишет properm.
В период прохождения квеста участников игры сопровождали наставники — сотрудники ПЦБК, которые делились со студентами информацией об истории каждого из цехов и предприятия в целом. На всех этапах “Бумажных игр” студенты искали решения для увлекательных квестов и производственных задач.
По мнению директора по персоналу ПЦБК Ольги Коршуновой, промышленные предприятия не способны к развитию без притока молодых кадров. На данный момент средний возраст специалистов ПЦБК составляет 42 года, а возраст более 30% сотрудников организации не достигает 35 лет.
Квесты ПЦБК, по словам Коршуновой, не являются обычными экскурсиями по производству — в компании в различном формате проводится работа по профориентации учеников школ и студентов, и для этого перед ребятами в формате игр ставятся задачи, реально помогающие погрузиться в рабочую среду предприятия.
Участвуя в «Бумажных играх», студенты узнали об основных принципах работы различных цехов и о процессах выработки полуфабрикатной продукции — щепы, целлюлозы и макулатурной массы, бумаги, картона и затем конечной продукции — гофроящика. После этого ребята, выступая перед остальными командами, рассказывали всем о том этапе производства, на котором побывали. Таким образом происходило формирование полной картины технологической цепочки — от сырья до создания конечной продукции.
По мнению студентки Пермского политеха Полины Корольковой, посетившей предприятие уже во второй раз, увидеть вживую всю технику и оборудование предприятия было очень интересно. Девушка рассказала, что она проходит обучение на третьем курсе вуза по направлению «Технологии целлюлозно-бумажного производства». Полина планирует пройти в ПЦБК летнюю практику, а по окончании четвертого курса — трудоустроиться в компанию.
Студентам - участникам «Бумажных игр» вручили дипломы, отметив эффективность, коммуникативность, хорошие результаты и слаженные действия участников команд. Также каждая команда получила в подарок сувениры с символикой ПЦБК.