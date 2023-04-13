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На недвижимость экс-главного архитектора Таганрога наложили арест на 4 млн рублей

13 апреля 2023, 12:23
Фото: vk.com/kamensk_sh61
На недвижимость экс-главного архитектора Таганрога наложили арест на 4 млн рублей
Следователи сообщили, что власти наложили арест на имущество бывшего главного архитектора Таганрога в рамках обеспечения исполнения приговора, об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

12 апреля стало известно, что бывший главный архитектор Таганрога Дмитрий Иваненко стал фигурантом дела о взяточничестве. По предварительной информации, представленной следователями, осенью прошлого года подозреваемый посетил один из ресторанов Таганрога, где ему вручили 500 тысяч рублей в качестве вознаграждения за ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. После получения денег обвиняемого задержали оперативники.

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Следователи объявили, что в ближайшее время материалы дела направят в суд, а уже сейчас на недвижимость фигуранта наложили арест на общую сумму более четырех миллионов рублей.

Ранее дончане заявили, что некоторые граждане сами приучили представителей власти к коррупции.

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