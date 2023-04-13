Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
12 апреля стало известно, что бывший главный архитектор Таганрога Дмитрий Иваненко стал фигурантом дела о взяточничестве. По предварительной информации, представленной следователями, осенью прошлого года подозреваемый посетил один из ресторанов Таганрога, где ему вручили 500 тысяч рублей в качестве вознаграждения за ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. После получения денег обвиняемого задержали оперативники.
Следователи объявили, что в ближайшее время материалы дела направят в суд, а уже сейчас на недвижимость фигуранта наложили арест на общую сумму более четырех миллионов рублей.
Ранее дончане заявили, что некоторые граждане сами приучили представителей власти к коррупции.