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Published Сегодня, 15:22

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Стало известно, кого еще избивал напавший на 14-летнюю школьницу житель Азова

13 апреля 2023, 15:22
Фото: ТГ канал don_mash
Напавший на 14-летнюю девочку житель Азова мог избивать случайных людей
В Ростовской области задержали 18-летнего парня, который избил 14-летнюю девочку. СМИ считают, что он может быть причастен и к другим нападениям на людей.

Напомним, что в Интернете появилось видео, на котором подозреваемый на улице ударил по лицу девушку, из-за чего она потеряла сознание. Это вызвало широкий общественный резонанс, а глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В четверг, 13 апреля, стало известно о задержании фигуранта, который, по данным Rostov.aif, мог избить и других людей. Мать одного из подростков рассказала изданию, что фигурант ранее якобы избил ее сына, в результате чего он получил перелом лицевой кости и сотрясение мозга.

Житель Азова до потери сознания избил 14-летнюю девушку
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«Мы лежали в больнице, пришлось делать операцию, но мать нападавшего ни разу мне не позвонила, не извинилась. Зато ее сын начал угрожать», — заявила собеседница и добавила, что добиться возбуждения уголовного дела не удалось.

Другая жительница региона рассказала изданию, что подозреваемый ехал вместе с ней в автобусе и вел себя вульгарно, из-за чего она сделала замечание. Она добавила, что он якобы стал ей угрожать, а после ударил по лицу и сломал кости носа, но и в этом случае дело не возбудили.

«По словам пострадавших, он уверен в своей безнаказанности из-за мамы — бывшей сотрудницы полиции», — подытожило издание. Официальной информации о других нападениях не было, она уточняется. 

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