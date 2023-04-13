Другая жительница региона рассказала изданию, что подозреваемый ехал вместе с ней в автобусе и вел себя вульгарно, из-за чего она сделала замечание. Она добавила, что он якобы стал ей угрожать, а после ударил по лицу и сломал кости носа, но и в этом случае дело не возбудили.