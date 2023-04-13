Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
Напомним, что в Интернете появилось видео, на котором подозреваемый на улице ударил по лицу девушку, из-за чего она потеряла сознание. Это вызвало широкий общественный резонанс, а глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.
В четверг, 13 апреля, стало известно о задержании фигуранта, который, по данным Rostov.aif, мог избить и других людей. Мать одного из подростков рассказала изданию, что фигурант ранее якобы избил ее сына, в результате чего он получил перелом лицевой кости и сотрясение мозга.
«Мы лежали в больнице, пришлось делать операцию, но мать нападавшего ни разу мне не позвонила, не извинилась. Зато ее сын начал угрожать», — заявила собеседница и добавила, что добиться возбуждения уголовного дела не удалось.
Другая жительница региона рассказала изданию, что подозреваемый ехал вместе с ней в автобусе и вел себя вульгарно, из-за чего она сделала замечание. Она добавила, что он якобы стал ей угрожать, а после ударил по лицу и сломал кости носа, но и в этом случае дело не возбудили.
«По словам пострадавших, он уверен в своей безнаказанности из-за мамы — бывшей сотрудницы полиции», — подытожило издание. Официальной информации о других нападениях не было, она уточняется.