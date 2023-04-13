Нарколог: алкоголь и сигареты ухудшают аллергию на цветение

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
Холдин отметил, что особенно негативное влияние на состояние аллергиков оказывают пиво и красное вино, которые содержат гистамины и сульфиты. Сульфиты могут вызвать приступ у астматиков. Курение также может способствовать развитию ринитов и дерматитов у аллергиков, пишет 360tv.ru со ссылкой на «Интерфакс».
Для максимального комфорта в период цветения необходимо принимать все назначенные врачом препараты, тщательно мыть руки и лицо после улицы, а также часто проводить влажную уборку дома.