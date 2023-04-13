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Published Сегодня, 14:30

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Нарколог: алкоголь и сигареты ухудшают аллергию на цветение

13 апреля 2023, 14:30
В Подмосковье начинается период активного цветения. Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин подчеркнул, что в этот период необходимо отказаться от употребления алкоголя и курения, так как они ухудшают симптомы аллергии на пыльцу.

Холдин отметил, что особенно негативное влияние на состояние аллергиков оказывают пиво и красное вино, которые содержат гистамины и сульфиты. Сульфиты могут вызвать приступ у астматиков. Курение также может способствовать развитию ринитов и дерматитов у аллергиков, пишет 360tv.ru со ссылкой на «Интерфакс».

Для максимального комфорта в период цветения необходимо принимать все назначенные врачом препараты, тщательно мыть руки и лицо после улицы, а также часто проводить влажную уборку дома.

#Общество
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