Нарколог: алкоголь и сигареты ухудшают аллергию на цветение

Холдин отметил, что особенно негативное влияние на состояние аллергиков оказывают пиво и красное вино, которые содержат гистамины и сульфиты. Сульфиты могут вызвать приступ у астматиков. Курение также может способствовать развитию ринитов и дерматитов у аллергиков, пишет 360tv.ru со ссылкой на «Интерфакс».