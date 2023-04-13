Posted Сегодня, 06:11
Published Сегодня, 06:11
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
В ночное время из-за ливня начались проблемы в микрорайоне Левенцовский, где появился участок воды, похожий на настоящее озеро. Ливневки не смогли справиться со своей задачей и под воду ушли дороги.
Горожане из других частей города жалуются на аналогичные проблемы и подтопления проезжей части. Но автомобилистов это не пугает и они хоть и медленно, но проезжают по воде.
Между тем, подорожало такси, так как заказов стало намного больше свободных автомобилей. По прогнозам, неблагоприятная погода сохранится как минимум сутки.
В ГИБДД попросили водителей быть очень внимательными в таких условиях.