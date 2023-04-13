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«Настоящее озеро»: улицы Ростова стала затоплять вода из-за дождя 13 апреля

13 апреля 2023, 06:11
Фото: ТГ канал Rostovinside

В Ростове-на-Дону вода стала массово затоплять дороги из-за дождя 13 апреля

В Ростове-на-Дону из-за дождя продолжают уходить под воду дороги утром в четверг, 13 апреля, сообщили местные жители в соцсетях.

В ночное время из-за ливня начались проблемы в микрорайоне Левенцовский, где появился участок воды, похожий на настоящее озеро. Ливневки не смогли справиться со своей задачей и под воду ушли дороги.

Горожане из других частей города жалуются на аналогичные проблемы и подтопления проезжей части. Но автомобилистов это не пугает и они хоть и медленно, но проезжают по воде.

Левенцовку затопило в Ростове-на-Дону во время ливня в ночь на 13 апреля
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Между тем, подорожало такси, так как заказов стало намного больше свободных автомобилей. По прогнозам, неблагоприятная погода сохранится как минимум сутки. 

В ГИБДД попросили водителей быть очень внимательными в таких условиях.

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