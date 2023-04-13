Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Напомним, что подозревамыми стали более 20 человек, в том числе полицейские. Они каждый месяц получали от магазинов деньги, чтобы не наказывать их за нарушения.
Общая сумма взяток могла составить более 25 миллионов рублей. Теперь 1Rnd написало, что один из фигурантов скрылся и его объявили в розыск.
«Скрывшийся от следствия — уполномоченный участковый полиции. Сейчас идет его розыск», — пишет издание. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Добавим, что в рамках этого дела провели более 80 обысков и изъяли крупную сумму денег.