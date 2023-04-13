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Один из фигурантов по делу ОПГ полиции в Ростове сбежал от следствия

13 апреля 2023, 14:18
Фото: aptup/cc by/flickr.com
Один из фигурантов по делу ОПГ полиции в Ростове сбежал от следствия
Один из подозреваемых по уголовному делу о крышевании магазинов в Ростове-на-Дону скрылся от следствия, пишут СМИ.

Напомним, что подозревамыми стали более 20 человек, в том числе полицейские. Они каждый месяц получали от магазинов деньги, чтобы не наказывать их за нарушения.

Общая сумма взяток могла составить более 25 миллионов рублей. Теперь 1Rnd написало, что один из фигурантов скрылся и его объявили в розыск.

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«Скрывшийся от следствия — уполномоченный участковый полиции. Сейчас идет его розыск», — пишет издание. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Добавим, что в рамках этого дела провели более 80 обысков и изъяли крупную сумму денег.

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