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Огромные пробки сковали Ростов из-за ливня утром 13 апреля

13 апреля 2023, 07:11
Фото: 1MI
Огромные пробки сковали Ростов из-за ливня утром 13 апреля
В Ростове многокилометровые пробки образовались на дорогах из-за утреннего ливня, сообщает сервис «Яндекс. Карты».

Утренний час-пик 13 апреля осложнился в Ростове из-за мощного ливня. На дорогах города образовались многокилометровые пробки. Загруженность транспортной сети оценивается в пять баллов.

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Затор сковал проспект Михаила Нагибина от улицы Плиева до улицы Нансена. Стоит в пробке и улица Малиновского от Каширской до 339-й Стрелковой дивизии. Практически невозможно продвинуться на улице 1-й Луговой на левом берегу. Местами затруднено движение и в центре города.

Напомним, из-за утреннего ливни в Ростове также повысились цены на такси.

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