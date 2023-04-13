Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
Утренний час-пик 13 апреля осложнился в Ростове из-за мощного ливня. На дорогах города образовались многокилометровые пробки. Загруженность транспортной сети оценивается в пять баллов.
Затор сковал проспект Михаила Нагибина от улицы Плиева до улицы Нансена. Стоит в пробке и улица Малиновского от Каширской до 339-й Стрелковой дивизии. Практически невозможно продвинуться на улице 1-й Луговой на левом берегу. Местами затруднено движение и в центре города.
Напомним, из-за утреннего ливни в Ростове также повысились цены на такси.