Затор сковал проспект Михаила Нагибина от улицы Плиева до улицы Нансена. Стоит в пробке и улица Малиновского от Каширской до 339-й Стрелковой дивизии. Практически невозможно продвинуться на улице 1-й Луговой на левом берегу. Местами затруднено движение и в центре города.