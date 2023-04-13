С 22 апреля новые дорожные ограничения будут действовать на Социалистической улице в Ростове. В районе дома №167/40 рядом с пересечением с улицей Журавлева автомобилистам запретят остановку машин. Помимо этого, от пересечения с Журавлева до дома №173 максимальную скорость движения снизят до 40 километров в час.