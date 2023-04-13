Posted Сегодня, 07:52
Published Сегодня, 07:52
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С 22 апреля новые дорожные ограничения будут действовать на Социалистической улице в Ростове. В районе дома №167/40 рядом с пересечением с улицей Журавлева автомобилистам запретят остановку машин. Помимо этого, от пересечения с Журавлева до дома №173 максимальную скорость движения снизят до 40 километров в час.
Власти объяснили ограничения необходимостью повысить безопасность движения по улице.
Ранее стало известно, что в Ростове скорость движения на Пушкинской улице ограничат до 30 километров в час. Нововведение коснется участка от Ворошиловского проспекта до Доломановского переулка