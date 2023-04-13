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Остановку машин запретят в Ростове на Социалистической улице с 22 апреля

13 апреля 2023, 07:52
Фото: Госавтоинспекция Ростовской области
Остановку машин запретят в Ростове на Социалистической улице
На Социалистической улице в Ростове ограничат остановку машин и скорость движения, рассказали в мэрии.

С 22 апреля новые дорожные ограничения будут действовать на Социалистической улице в Ростове. В районе дома №167/40 рядом с пересечением с улицей Журавлева автомобилистам запретят остановку машин. Помимо этого, от пересечения с Журавлева до дома №173 максимальную скорость движения снизят до 40 километров в час.

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Власти объяснили ограничения необходимостью повысить безопасность движения по улице.

Ранее стало известно, что в Ростове скорость движения на Пушкинской улице ограничат до 30 километров в час. Нововведение коснется участка от Ворошиловского проспекта до Доломановского переулка

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