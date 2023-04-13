Сколько стоит пасхальный кулич в Ростове

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Пасхальные куличи не обязательно печь самим, так как магазины и индивидуальные пекари продают уже готовые изделия.
Минимальная стоимость обычного кулича с изюмом или без изюма в Ростове составляет порядка 30 рублей за 100 грамм. Такое изделие можно купить в любой сети продуктовых магазинов города.
Гораздо дороже стоят куличи с более необычными начинками — творогом, вишней, клюквой, орехами или цукатами. За 100 грамм такого продукта ростовчанам придется отдать примерно 120 рублей. Производством таких куличей занимаются производители хлебобулочных изделий, поставляющие свой товар в розничные магазины.
Влияет на стоимость кулича и состав глазури. Необычная миндальная, сырная или шоколадная глазурь поднимает кулич в стоимости, как минимум, в два раза — до 200 рублей за 100 грамм. Столько же примерно стоят диетические куличи без добавления дрожжей и глютена.
Необычный декор глазури в виде маршмеллоу, конфет, пряников, декоративных съедобных цыплят или яиц влияет на стоимость кулича немногим меньше. В Ростове красиво украшенный кулич можно купить за 170 рублей за 100 грамм.
Гораздо дороже стоят авторские куличи от профессиональных пекарей. Такие изделия готовятся на заказ и не продаются в масс-маркете. 100 грамм такого кулича может стоить от 350 до даже 500 рублей. Сами пекари объясняют такие цены значительным подорожанием ингредиентов и творческим подходом к изготовлению праздничного изделия.
Ранее RostovGazeta рассказала, как будут отмечать Пасху в Ростове-на-Дону.