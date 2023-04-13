Сколько стоит пасхальный кулич в Ростове

Гораздо дороже стоят авторские куличи от профессиональных пекарей. Такие изделия готовятся на заказ и не продаются в масс-маркете. 100 грамм такого кулича может стоить от 350 до даже 500 рублей. Сами пекари объясняют такие цены значительным подорожанием ингредиентов и творческим подходом к изготовлению праздничного изделия.