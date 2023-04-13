Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:33
Updated Сегодня, 16:33
Портал «ДOH24» со ссылкой на слова министра здравоохранения Ростовской области Юрия Кобзева объявил, что первые вытрезвители Ростова могут открыть на СЖМ уже в следующем году.
Глава донского Минздрава уточнил, что в настоящее время Ростовская область занимает восьмую строчку в рейтинге «трезвых регионов», поскольку на Дону сохраняются низкие показатели смертности в результате употребления алкоголя, а сами жители приобретают небольшие объемы спиртного. По мнению Юрия Кобзева, эти показатели позволяют отложить создание вытрезвителей до 2024 года.
Министр здравоохранения Ростовской области уточнил, что здания вытрезвителей будут модульными и устойчивыми к механическим повреждениям. Контролем деятельности вытрезвителей будет заниматься Минздрав, однако их размещением займутся муниципалитеты. Так, например, власти Ростова предложили открыть вытрезвители на СЖМ, но к обсуждению этого вопроса администрация и Минздрав вернутся только в следующем году.
Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев вынес на рассмотрение законопроект о создании вытрезвителей. Если его примут, он вступит в законную силу летом 2024 года.