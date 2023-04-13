Министр здравоохранения Ростовской области уточнил, что здания вытрезвителей будут модульными и устойчивыми к механическим повреждениям. Контролем деятельности вытрезвителей будет заниматься Минздрав, однако их размещением займутся муниципалитеты. Так, например, власти Ростова предложили открыть вытрезвители на СЖМ, но к обсуждению этого вопроса администрация и Минздрав вернутся только в следующем году.