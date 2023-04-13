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Первые ростовские вытрезвители могут появиться на СЖМ уже в 2024 году

13 апреля 2023, 16:31
Фото: pxhere.com
Первые ростовские вытрезвители могут появиться на СЖМ уже в 2024 году
Первые вытрезвители в Ростове-на-Дону могут открыть на Северном жилом массиве в 2024 году, об этом рассказал глава донского Минздрава Юрий Кобзев.

Портал «ДOH24» со ссылкой на слова министра здравоохранения Ростовской области Юрия Кобзева объявил, что первые вытрезвители Ростова могут открыть на СЖМ уже в следующем году.

Глава донского Минздрава уточнил, что в настоящее время Ростовская область занимает восьмую строчку в рейтинге «трезвых регионов», поскольку на Дону сохраняются низкие показатели смертности в результате употребления алкоголя, а сами жители приобретают небольшие объемы спиртного. По мнению Юрия Кобзева, эти показатели позволяют отложить создание вытрезвителей до 2024 года.

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Министр здравоохранения Ростовской области уточнил, что здания вытрезвителей будут модульными и устойчивыми к механическим повреждениям. Контролем деятельности вытрезвителей будет заниматься Минздрав, однако их размещением займутся муниципалитеты. Так, например, власти Ростова предложили открыть вытрезвители на СЖМ, но к обсуждению этого вопроса администрация и Минздрав вернутся только в следующем году.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев вынес на рассмотрение законопроект о создании вытрезвителей. Если его примут, он вступит в законную силу летом 2024 года.

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