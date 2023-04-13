rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:37

Published Сегодня, 06:37

Modified Сегодня, 06:39

Updated Сегодня, 06:39

Изображение материала

Подростка госпитализировали после резкого маневра автобуса №71 в Ростове

13 апреля 2023, 06:37
Фото: ГИБДД
Подростка госпитализировали после резкого маневра автобуса №71 в Ростове
В Ростове на Западном из-за резкого движения автобуса №71 пострадал 14-летний подросток, рассказали в ГИБДД России по региону.

В среду, 12 апреля, дорожная авария с участием автобуса №71 произошла в Ростове на улице Еременко, 89Б. Он работает по маршруту «Центральный рынок — Микрорайон Левенцовский». В ГИБДД рассказали, что водитель автобуса резко двинулся с места, отъезжая от остановки. В результате маневра упал и получил серьезные травмы 14-летний пассажир. Всего в салоне находилось 20 человек.

Сообщается, что подростка госпитализировали.

ДТП с участием пяти машин привело к гибели человека на трассе в Ростовской области
Узнать подробнее

Правоохранители продолжают расследование инцидента.

Ранее четыре пассажира маршрутки пострадали в результате ДТП в центре Ростова.

Читайте также:
Четыре пассажира маршрутки пострадали в результате ДТП в центре Ростова 7 апреляВ Ростовской области прооперировали раненого в ДТП с автобусом пассажираСтали известны новые подробности ДТП с автобусом на М-4 «Дон» в Ростовской области
#Дтп#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Новости#Ростов-на-Дону#Ростов#Транспорт#Происшествие#ДТП в Ростове#Общественный транспорт в Ростове#Виктория Прутковская
Подпишитесь
Как проверить запрет на выезд из России жителю Ростовской области
Сегодня, 08:53
Эксперт рассказал, почему ростовчанам советуют проявить осторожность в сильный дождь
Сегодня, 08:01
Резкое похолодание придет в Ростов на выходных 15 и 16 апреля
Сегодня, 07:46
Скорая с беременной женщиной перевернулась в Ростове-на-Дону вечером 12 апреля
Сегодня, 07:46
Огромные пробки сковали Ростов из-за ливня утром 13 апреля
Сегодня, 07:11
ГК «Альянс» открывает продажи готовых квартир за 7,5 млн рублей в ЖК бизнес-класса
Вчера, 12:22