В среду, 12 апреля, дорожная авария с участием автобуса №71 произошла в Ростове на улице Еременко, 89Б. Он работает по маршруту «Центральный рынок — Микрорайон Левенцовский». В ГИБДД рассказали, что водитель автобуса резко двинулся с места, отъезжая от остановки. В результате маневра упал и получил серьезные травмы 14-летний пассажир. Всего в салоне находилось 20 человек.