Так, с 19 по 27 апреля отменят составы №253/254 Ростов — Кисловодск. Также это коснется №809/810 «Ласточки» Ростов — Кисловодск — с 18 по 25 апреля из Ростова, 19 и 26 апреля из Кисловодска.