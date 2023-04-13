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Поезда из Ростова-на-Дону в Кисловодск отменят с 19 по 27 апреля

13 апреля 2023, 11:36
Фото: Lastik118/cc by sa/wikimedia.org
Поезда из Ростова-на-Дону в Кисловодск отменят с 19 по 27 апреля
Поезда, которые курсируют из Ростова-на-Дону в Кисловодск, временно отменят из-за технических работ, сообщает СКЖД.

С 18 по 26 апреля будут проводить строительные работы в рамках проекта по реконструкции станции Тихорецкая. Из-за этого придется изменить движение поездов.

Так, с 19 по 27 апреля отменят составы №253/254 Ростов — Кисловодск. Также это коснется №809/810 «Ласточки» Ростов — Кисловодск — с 18 по 25 апреля из Ростова, 19 и 26 апреля из Кисловодска.

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Что касается изменения маршрутов, то поезда будут курсировать в обход станции Тихорецкая.

Ранее сильный снегопад стал причиной задержек поездов в Ростовской области.

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