Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
С 18 по 26 апреля будут проводить строительные работы в рамках проекта по реконструкции станции Тихорецкая. Из-за этого придется изменить движение поездов.
Так, с 19 по 27 апреля отменят составы №253/254 Ростов — Кисловодск. Также это коснется №809/810 «Ласточки» Ростов — Кисловодск — с 18 по 25 апреля из Ростова, 19 и 26 апреля из Кисловодска.
Что касается изменения маршрутов, то поезда будут курсировать в обход станции Тихорецкая.
Ранее сильный снегопад стал причиной задержек поездов в Ростовской области.