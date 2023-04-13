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Потолок обрушился в подземном переходе в Ростове из-за ливня днем 13 апреля

13 апреля 2023, 10:36
Фото: 1Rnd
Потолок обрушился в подземном переходе в Ростове из-за ливня днем 13 апреля
В Ростове-на-Дону в подземном переходе обрушился потолок, сообщили местные жители.

По информации 1Rnd, причиной обрушения в переходе перед Ворошиловским мостом стал начавшийся ливень. В потолке оказалась огромная дыра, из которой сейчас поступает вода.

«Видно, что гидроизоляция у перехода очень устала. Стена промокла и разбухла, начали расслаиваться плиты», — сказано в сообщении.

Левенцовку затопило в Ростове-на-Дону во время ливня в ночь на 13 апреля
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Напомним, что из-за ливня подтопило дороги в микрорайоне Левенцовский в ночь на 13 апреля. Вместе с этим выросла стоимость такси, так как количество заказов стало больше числа свободных машин.

Ростовчане сообщают о подтоплениях и в других частях города. 

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