Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
По информации 1Rnd, причиной обрушения в переходе перед Ворошиловским мостом стал начавшийся ливень. В потолке оказалась огромная дыра, из которой сейчас поступает вода.
«Видно, что гидроизоляция у перехода очень устала. Стена промокла и разбухла, начали расслаиваться плиты», — сказано в сообщении.
Напомним, что из-за ливня подтопило дороги в микрорайоне Левенцовский в ночь на 13 апреля. Вместе с этим выросла стоимость такси, так как количество заказов стало больше числа свободных машин.
Ростовчане сообщают о подтоплениях и в других частях города.