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Правительство в Ростовской области потратит почти 10 млн рублей на празднование 9 Мая

13 апреля 2023, 09:33
Фото: donland.ru
Правительство в Ростовской области потратит почти 10 млн рублей на празднование 9 Мая
В Ростовской области планируется направить около 10 миллионов рублей на празднование годовщины победы в Великой Отечественной войне, говорится в документах правительства региона.

Это постановление хотят рассмотреть на заседании облправительства, которое состоится 17 апреля. Около 5,2 миллиона рублей планируют направить на помощь инвалидам и участникам ВОВ, каждый получит по 10 тысяч рублей. 

На поздравительные открытки могут направить еще 60 тысяч, на оплату проезда делегаций ветеранов в Москву и Волгоград - 73 тысячи. Еще 125 тысяч учли на поздравления ветеранов, находящихся на лечении. 

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На цветы хотят потратить 62 тысячи, организацию фуршета - 478 тысяч рублей. 

Напомним, что в Ростове не будут отменять парад Победы и шествие Бессмертного полка в 2023 году.

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