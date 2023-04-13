Posted Сегодня, 09:33
Published Сегодня, 09:33
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Это постановление хотят рассмотреть на заседании облправительства, которое состоится 17 апреля. Около 5,2 миллиона рублей планируют направить на помощь инвалидам и участникам ВОВ, каждый получит по 10 тысяч рублей.
На поздравительные открытки могут направить еще 60 тысяч, на оплату проезда делегаций ветеранов в Москву и Волгоград - 73 тысячи. Еще 125 тысяч учли на поздравления ветеранов, находящихся на лечении.
На цветы хотят потратить 62 тысячи, организацию фуршета - 478 тысяч рублей.
Напомним, что в Ростове не будут отменять парад Победы и шествие Бессмертного полка в 2023 году.