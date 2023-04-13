Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
По этим жалобам организация направила запросы в военные прокуратуры, подано заявление в отдел военно-следственного Управления ЮВО, началась процессуальная проверка, сообщил RostovGazeta правозащитник Павел Сагайда.
По словам правозащитника, одной из поступивших в организацию жалоб, стало обращение жителя Тольятти — некого Ваграма [имя изменено — прим. редакции]. Мужчина был добровольцем, который выполнял боевые задачи в составе штурмовой группы в зоне СВО.
Как сообщил Сайгада, после окончания краткосрочного контракта и подачи рапорта на увольнение, Ваграм вернулся домой, не получив в полном объеме обещанные за свою службу выплаты.
«У него закончился трехмесячный контракт, но денег ему не заплатили, сказав, что надо ехать обратно. Он удивился — как ехать, если еще не дали то, что заработал? К нам он обратился, когда был на территории Ростовской области. Мы отреагировали, подали соответствующие заявления в профильные инстанции. Но, как я понимаю, 1 апреля его против воли и с применением насилия, поместили в транспортное средство и вывезли в неизвестном направлении», — отмечает Павел Сагайда.
Правозащитник подчеркивает, что подписав краткосрочный контракт на 3 месяца, Ваграм воинскую присягу не принимал, медицинскую комиссию не проходил.
Представители «Союза десантников и спецназовцев „ДОН“ подозревают, что Ваграма вернули на фронт. Однако точно это утверждать не берутся — связь с ним с 1 апреля была потеряна.
Официальной информации об инциденте не поступало. Она уточняется.
Ранее RostovGazeta сообщала, как волонтеры поссорились с депутатом в Ростовской области из-за оказания помощи бойцам СВО.