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Posted Сегодня, 12:35

Published Сегодня, 12:35

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Правозащитник Сагайда рассказал о нарушении прав военнослужащих в Ростовской области

13 апреля 2023, 12:35
Фото: АНО «Союз десантников и спецназовцев «ДОН»
В марте 2023 года несколько добровольцев коллективно обратились в АНО «Союз десантников и спецназовцев „ДОН“, жалуясь на нарушения условий контракта о прохождении военной службы.

По этим жалобам организация направила запросы в военные прокуратуры, подано заявление в отдел военно-следственного Управления ЮВО, началась процессуальная проверка, сообщил RostovGazeta правозащитник Павел Сагайда.

По словам правозащитника, одной из поступивших в организацию жалоб, стало обращение жителя Тольятти — некого Ваграма [имя изменено — прим. редакции]. Мужчина был добровольцем, который выполнял боевые задачи в составе штурмовой группы в зоне СВО.

Фото: АНО «Союз десантников и спецназовцев «ДОН»

Как сообщил Сайгада, после окончания краткосрочного контракта и подачи рапорта на увольнение, Ваграм вернулся домой, не получив в полном объеме обещанные за свою службу выплаты.

«У него закончился трехмесячный контракт, но денег ему не заплатили, сказав, что надо ехать обратно. Он удивился — как ехать, если еще не дали то, что заработал? К нам он обратился, когда был на территории Ростовской области. Мы отреагировали, подали соответствующие заявления в профильные инстанции. Но, как я понимаю, 1 апреля его против воли и с применением насилия, поместили в транспортное средство и вывезли в неизвестном направлении», — отмечает Павел Сагайда.

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Правозащитник подчеркивает, что подписав краткосрочный контракт на 3 месяца, Ваграм воинскую присягу не принимал, медицинскую комиссию не проходил.

Представители «Союза десантников и спецназовцев „ДОН“ подозревают, что Ваграма вернули на фронт. Однако точно это утверждать не берутся — связь с ним с 1 апреля была потеряна.

 

Официальной информации об инциденте не поступало. Она уточняется.

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