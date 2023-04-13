«У него закончился трехмесячный контракт, но денег ему не заплатили, сказав, что надо ехать обратно. Он удивился — как ехать, если еще не дали то, что заработал? К нам он обратился, когда был на территории Ростовской области. Мы отреагировали, подали соответствующие заявления в профильные инстанции. Но, как я понимаю, 1 апреля его против воли и с применением насилия, поместили в транспортное средство и вывезли в неизвестном направлении», — отмечает Павел Сагайда.