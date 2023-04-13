Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Ранее ростовчане рассказали, что они начали находить в почтовых ящиках листовки с призывом вступить в ЧВК «Вагнер». В них приглашают стать добровольцами для участия в спецоперации.
Вступить могут местные жители в возрасте от 21 до 60 лет. Им предлагают заключить контракт с окладом от 240 тысяч рублей, а также различными бонусами.
«Получаем многочисленные запросы от СМИ по поводу листовок. Да, действительно, их рассылает рекрутинговая служба ЧВК „Вагнер“, — написал Telegram-канал.