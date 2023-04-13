rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Изображение материала

Пресс-служба Пригожина подтвердила рассылку листовок о ЧВК «Вагнер» в Ростове

13 апреля 2023, 09:04
Фото: ТГ канал concordgroup_official
Пресс-служба Пригожина прокомментировала листовки о ЧВК «Вагнер» в Ростове
В Ростове-на-Дону распространяют листовки с приглашением устроиться на работу в ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Пресс-служба Пригожина».

Ранее ростовчане рассказали, что они начали находить в почтовых ящиках листовки с призывом вступить в ЧВК «Вагнер». В них приглашают стать добровольцами для участия в спецоперации.

Вступить могут местные жители в возрасте от 21 до 60 лет. Им предлагают заключить контракт с окладом от 240 тысяч рублей, а также различными бонусами.

ЧВК «Вагнер» начал рассылать свои листовки жителям в Ростове
Узнать подробнее
Фото: ТГ канал concordgroup_official

«Получаем многочисленные запросы от СМИ по поводу листовок. Да, действительно, их рассылает рекрутинговая служба ЧВК „Вагнер“, — написал Telegram-канал.

Читайте также:
ЧВК «Вагнер» начал рассылать свои листовки жителям в РостовеРостовский эксперт Сухарь оценил идею массово отправлять мигрантов в ЧВК «Вагнер»
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#ЧВК "Вагнер"#ЧВК "Вагнер" в Ростовской области#Вступление в ЧВК "Вагнер" в Ростовской области#Листовки в Ростове
Подпишитесь
Как проверить запрет на выезд из России жителю Ростовской области
Сегодня, 08:53
Эксперт рассказал, почему ростовчанам советуют проявить осторожность в сильный дождь
Сегодня, 08:01
Резкое похолодание придет в Ростов на выходных 15 и 16 апреля
Сегодня, 07:46
Скорая с беременной женщиной перевернулась в Ростове-на-Дону вечером 12 апреля
Сегодня, 07:46
Огромные пробки сковали Ростов из-за ливня утром 13 апреля
Сегодня, 07:11
ГК «Альянс» открывает продажи готовых квартир за 7,5 млн рублей в ЖК бизнес-класса
Вчера, 12:22