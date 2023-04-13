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Резкое похолодание придет в Ростов на выходных 15 и 16 апреля

13 апреля 2023, 07:46
Фото: robin-jonathan-deutsch/unsplash
Резкое похолодание придет в Ростов на выходных
До +10 похолодает в Ростове в пасхальные выходные, сообщили синоптики.

На этой неделе ливни и сильный ветер обрушились на Ростов-на-Дону. Синоптики предупреждают о резком похолодании на выходных. Так, в субботу, 15 апреля, температура воздуха в городе днем опустится до +10 градусов, а ночью — до +6 градусов. Небо заволокут тучи, однако осадков пока не прогнозируется.

16 апреля, в день Пасхи, небо будет ясным, а погода сухой. Вместе с тем, воздух останется холодным. Столбики термометров поднимутся лишь до +13 градусов днем и +5 градусов вечером.

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Однако уже со следующей недели в город вернется потепление и ясная погода.

Ранее власти попросили работодателей перевести сотрудников на удаленку из-за ливня в Ростове.

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