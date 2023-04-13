На этой неделе ливни и сильный ветер обрушились на Ростов-на-Дону. Синоптики предупреждают о резком похолодании на выходных. Так, в субботу, 15 апреля, температура воздуха в городе днем опустится до +10 градусов, а ночью — до +6 градусов. Небо заволокут тучи, однако осадков пока не прогнозируется.