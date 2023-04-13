Россияне пытались незаконно вывезти более 1 млрд рублей за год

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Согласно статистике ФТС, количество таких нарушений выросло на 70%. Санкции Центробанка, введенные в марте 2022 года, запрещают вывоз сумм более $10 тыс., которые нарушались чаще всего, - пишут Известия.
Главными направлениями для вывоза денег были Турция, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан и Израиль. Эксперты считают, что рост нарушений обусловлен трудностями с переводами за рубеж и удорожанием таких услуг в банках.