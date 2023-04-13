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Ростовский депутата Виктор Водолацкий рассказал об атаках дронов-камикадзе

13 апреля 2023, 13:14
Фото: Виктор Водолацкий/ВК
Ростовский депутата Виктор Водолацкий рассказал об атаках дронов-камикадзе
Депутат Госдумы от Ростовской области Виктор Водолацкий рассказал, что украинские войска используют дроны-камикадзе, сообщил он в Telegram-канале.

По его словам, их производят кустарным способом, а стоимость одного экземпляра составляет около 30 тысяч рублей. Он добавил, что каждый день их запускают по несколько десятков в каждой зоне ответственности.

«Этот рой дронов-камикадзе постоянно применятся по нашим подразделениями и несет приличное количество взрывчатки. Да мы их уничтожаем, да мы их сбиваем, но это 50% от того, что прорывается», — заявил депутат.

Школьников в Ростовской области научат массово управлять дронами
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Он добавил, что высокие технологии начинают занимать одно из главных направлений боестолкновений. Депутат уверен, что пора сформировать отдельной род войск по беспилотным летательным аппаратам, а производство дронов-камикадзе следует наладить в студенческих лабораториях и кружках.

Ранее стало известно, что школьников в Ростовской области научат массово управлять дронами.

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