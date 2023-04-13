Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
По его словам, их производят кустарным способом, а стоимость одного экземпляра составляет около 30 тысяч рублей. Он добавил, что каждый день их запускают по несколько десятков в каждой зоне ответственности.
«Этот рой дронов-камикадзе постоянно применятся по нашим подразделениями и несет приличное количество взрывчатки. Да мы их уничтожаем, да мы их сбиваем, но это 50% от того, что прорывается», — заявил депутат.
Он добавил, что высокие технологии начинают занимать одно из главных направлений боестолкновений. Депутат уверен, что пора сформировать отдельной род войск по беспилотным летательным аппаратам, а производство дронов-камикадзе следует наладить в студенческих лабораториях и кружках.
Ранее стало известно, что школьников в Ростовской области научат массово управлять дронами.