Вместе с этим существенно изменились цены на всю молочную продукцию, например, масло сливочное подорожало с 667,5 до 711,1 рубля (+6,5%) за килограмм, маргарин вырос в цене со 168,7 до 232,3 рубля (+37,7%) за килограмм. Молоко с жирностью 2,5-3,2% в марте 2023 года стало стоить 71,2 рубля за литр против прошлогодних 67,2 рублей. Сметана, кисломолочные продукты и творог за год выросли в цене примерно на 10 рублей за килограмм. Самым значительным стало повышение цен на сыры. Если в марте прошлого года можно было купить килограмм сыра за 653,6 рубля, то теперь средняя цена составляет 729,3 рубля (+11,6%).