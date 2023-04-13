Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
Первым можно заметить рост цен на некоторые виды мяса и рыбы. Если в марте 2022 года килограмм говядины стоил 458,3 рубля, а килограмм баранины — 471,7 рубля, то в этом году цены поднялись до 469,3 и 509,4 рублей (+7,9%) соответственно. Кроме того, выросли цены на мороженую разделанную рыбу, если в 2022 году килограмм такой рыбы, за исключением лососевых пород, стоил 272,5 рубля, то теперь стоимость достигает 307,4 рублей (+12,8%).
Вместе с этим существенно изменились цены на всю молочную продукцию, например, масло сливочное подорожало с 667,5 до 711,1 рубля (+6,5%) за килограмм, маргарин вырос в цене со 168,7 до 232,3 рубля (+37,7%) за килограмм. Молоко с жирностью 2,5-3,2% в марте 2023 года стало стоить 71,2 рубля за литр против прошлогодних 67,2 рублей. Сметана, кисломолочные продукты и творог за год выросли в цене примерно на 10 рублей за килограмм. Самым значительным стало повышение цен на сыры. Если в марте прошлого года можно было купить килограмм сыра за 653,6 рубля, то теперь средняя цена составляет 729,3 рубля (+11,6%).
Также в списке наблюдается рост цен на печенье — с 221 до 261,1 рубля (+18,1%) за килограмм, черный байховый чай — со 1057,6 до 1159,5 рубля (+9,6%) за килограмм. Также на 20% подорожали огурцы, килограмм которых в прошлом году стоил 161,3 рубля, сейчас цена на них составляет 193,6 рубля.
Однако следует признать, что за прошедший год некоторые категории товаров стали дешевле, например, свинина, курица, сельдь, подсолнечное масло, сахар, крупы, а также некоторые виды овощей и фруктов.