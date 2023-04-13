Вечером произошло серьезное ДТП на перекрестке Сальского и Белорусской, когда водитель скорой помощи проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с проезжавшим на зеленый сигнал Hyundai Solaris. У спецтранспорта работали проблесковые маячки, но звуковой сигнал водитель не включил. В результате этот автомобиль опрокинулся на бок.