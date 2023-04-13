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Скорая с беременной женщиной перевернулась в Ростове-на-Дону вечером 12 апреля

13 апреля 2023, 07:46
Фото: ГИБДД
Скорая с беременной женщиной перевернулась в Ростове-на-Дону вечером 12 апреля
В Ростове-на-Дону в автоварии перевернулась машина скорой помощи вечером в среду, 12 апреля, сообщили в УГИБДД по региону.

Вечером произошло серьезное ДТП на перекрестке Сальского и Белорусской, когда водитель скорой помощи проехал на красный сигнал светофора и столкнулся с проезжавшим на зеленый сигнал Hyundai Solaris. У спецтранспорта работали проблесковые маячки, но звуковой сигнал водитель не включил. В результате этот автомобиль опрокинулся на бок.

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«В скорой находились беременная женщина и ее мама, которых перевозили в Перинатальный центр из Цимлянского района. Травмы получили водитель и пассажирка легковушки», — сказано в сообщении.

В данный момент правоохранители выясняют все детали ДТП.

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