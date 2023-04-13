Posted Сегодня, 13:56
Published Сегодня, 13:56
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
По словам спасателя, при затяжном ливне ростовчанам следует реже выходить из дома.
«По сегодняшним новостям мы уже увидели, что улицы в низинах сильно затапливает. В таких огромных лужах есть риск наткнуться на арматуру, провалиться в невидимую яму или быть сбитым с ног сильным потоком воды. Если вам все же необходимо перебраться через затопленную улицу – делайте это с палкой, прощупывая дорогу, крепко держите за руку детей», - советует Артем Белков.
Он предупреждает, что из-за ливня и ветра есть риск обрывания и провисания электропроводов, обламывания деревьев.
«Автомобилистам лучше в такую погоду пересесть на общественный транспорт или на такси, чтобы не создавать аварии на дорогах и уберечь машину от возможных повреждений», - добавил эксперт.
Артем Белков рассказал, что в сильный ливень ростовчанам лучше переходить по наземным и надземным пешеходным переходам, а подземками стараться не пользоваться из-за возможных затоплений.
Ранее RostovGazeta писала о том, почему ростовчанам советуют проявить осторожность в сильный дождь.