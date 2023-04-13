«По сегодняшним новостям мы уже увидели, что улицы в низинах сильно затапливает. В таких огромных лужах есть риск наткнуться на арматуру, провалиться в невидимую яму или быть сбитым с ног сильным потоком воды. Если вам все же необходимо перебраться через затопленную улицу – делайте это с палкой, прощупывая дорогу, крепко держите за руку детей», - советует Артем Белков.