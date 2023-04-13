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Спасатель рассказал, как не пострадать в Ростове во время сильного ливня

13 апреля 2023, 13:56
Фото: 69.mchs.gov.ru
Спасатель объяснил, что делать во время ливня в Ростове
Во время затяжного ливня лучше отказаться от личного транспорта и остаться дома, а если все же понадобится выйти на улицу, лучше взять с собой какой-то длинный предмет, например, палку, об этом корреспонденту RostovGazeta рассказал ростовский спасатель Артем Белков

По словам спасателя, при затяжном ливне ростовчанам следует реже выходить из дома.

«По сегодняшним новостям мы уже увидели, что улицы в низинах сильно затапливает. В таких огромных лужах есть риск наткнуться на арматуру, провалиться в невидимую яму или быть сбитым с ног сильным потоком воды. Если вам все же необходимо перебраться через затопленную улицу – делайте это с палкой, прощупывая дорогу, крепко держите за руку детей», - советует Артем Белков.

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Он предупреждает, что из-за ливня и ветра есть риск обрывания и провисания электропроводов, обламывания деревьев.

«Автомобилистам лучше в такую погоду пересесть на общественный транспорт или на такси, чтобы не создавать аварии на дорогах и уберечь машину от возможных повреждений», - добавил эксперт.

Артем Белков рассказал, что в сильный ливень ростовчанам лучше переходить по наземным и надземным пешеходным переходам, а подземками стараться не пользоваться из-за возможных затоплений.

Ранее RostovGazeta  писала о том, почему ростовчанам советуют проявить осторожность в сильный дождь.

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