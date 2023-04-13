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Спасатели проверили все храмы Ростовской области перед Пасхой

13 апреля 2023, 08:00
Фото: МЧС по Ростовской области
Спасатели проверили храмы Ростовской области перед Пасхи
Пожарные в Ростовской области проверили безопасность храмов перед празднованием Пасхи, рассказали в МЧС России по региону.

16 апреля православные христиане в Ростовской области отмечают Пасху. В преддверии праздника спасатели проверили храмы в регионе. Их интересовала пожарная безопасность приходов — экстренные выходы, устойчивость подсвечников, работа сигнальных систем. Также в обителях провели учебные тренировки.

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Фото: МЧС по Ростовской области

Спасатели заверяют, что праздник пройдет безопасно. В каждом храме во время богослужения будет находиться сотрудник ведомства. Он должен будет оповестить коллег в случае происшествия.

Ранее сообщалось, что меры безопасности усилят в Ростовской области перед Пасхой.

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