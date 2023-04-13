Posted Сегодня, 15:06
Published Сегодня, 15:06
Modified Сегодня, 15:08
Updated Сегодня, 15:08
Telegram-канал Don_Mash 13 апреля поделился видео жителя Батайска, на котором изображен утонувший в раскисшей из-за дождя грязи автомобиль. Состояние дороги в частном секторе в столь удручающем состоянии, что машина утопает в грязи по самый бампер, и даже ее стекла и крыша покрыты мокрой грязью и дорожной пылью коричневого цвета.
«Люди теперь просто убивают свои машины здесь», — рассказал автор видео, обратив внимание на то, что и раньше жаловался на состояние улицы.
После прошедшего сегодня ливня улица Смоленская, по словам батайчанина, больше похожа на болото, а после приезда грейдера, разрыхлившего землю, машины просто вязнут в мокром грунте и тонут в лужах.
Авторы канала уточнили, что несколько лет назад на ремонт дорог в этом районе власти выделили 50 миллионов рублей, однако Смоленская осталась без внимания дорожных рабочих, и объяснить эту ситуацию в администрации Батайска якобы не смогли.
Ранее огромная лужа в Ростове спровоцировала пробку из-за тонущих машин.